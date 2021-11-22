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    首頁　>　國際

    力比亞下月選總統 總理德貝巴登記參選

    2021/11/22 02:06

    〔中央社〕雖然利比亞臨時總理德貝巴曾誓言不選總統作為就任現職的條件，並且就算他有意更上層樓，因有爭議的選舉辦法恐怕使德貝巴也難如願，不過他今天還是登記參選。

    路透社報導，距離利比亞總統大選剩下不到5週的時間，相關選舉辦法至今還沒拍板，但是過去10年間造成利比亞陷入動盪的要角紛紛宣布參選，而德貝巴（Abdulhamid al-Dbeibah）表態投身選戰，使得當前局勢更加撲朔迷離。

    聯合國去年要求這個位於北非的國家舉行總統及國會選舉，這是終結利比亞內戰的進程之一，並促成德貝巴籌組臨時政府。大選預定12月24日投票。

    利比亞已故強人格達費（Moamer Kadhafi）2011年倒台遭射殺後，他的次子與繼承人塞夫（Saif al-Islam Kadhafi）被捕將近10年未露面，卻在近期登記參選。

    獲得俄羅斯、埃及和阿拉伯聯合大公國支持的利比亞東部軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）也宣布要角逐大位。

    至於國會議長沙雷伊薩（Aguila Saleh Issa），一般預料不會缺席。

    格達費2011年遭北大西洋公約組織（NATO）支持的反抗運動推翻並殺害後，利比亞陷入近10年的動亂衝突，期間國內一直為軍閥與武裝團體輪流把持，各地衝突不斷，2014年國家分裂為水火不容的兩派陣營。

    目前，獲國際承認的全國團結政府（GNA）位在西部的黎波里（Tripoli），敵對的利比亞國民軍（LNA）則盤據東部大城班加西（Benghazi）。1101122

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