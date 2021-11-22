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    民主剛果礦場遇襲 5中國公民被綁架

    非洲剛果民主共和國東南部一處礦場遭武裝分子攻擊後，有5名中國公民被綁架。圖為南基伍省2名礦工下班。（法新社）

    非洲剛果民主共和國東南部一處礦場遭武裝分子攻擊後，有5名中國公民被綁架。圖為南基伍省2名礦工下班。（法新社）

    2021/11/22 00:23

    〔即時新聞／綜合報導〕非洲剛果民主共和國（簡稱民主剛果）東南部一處礦場遭武裝分子攻擊，當地官員和軍方發言人21日表示，槍手殺害一名警察，並綁架了5名中國公民。

    《路透》報導，遭遇攻擊的礦場位在南基伍省（South Kivu）穆凱拉村（Mukera）附近，目前還不清楚這群武裝分子的身分，但在此之前，中國礦業公司與地方政府之間的關係已相當緊張，當地政府稱，有一些公司在沒有許可證的情況下非法經營。

    該地區的軍方發言人卡塞雷卡（Dieudonne Kasereka）表示：「一個武裝團體與警方交火。5名中國公民被綁架。」

    中國駐民主剛果大使館的發言人對此尚未回應。

    今年8月，南基伍省省長卡西（Theo Kasi）下令6家中國小礦業公司暫停營運，並命令所有本地和外國員工離開礦場。據當地媒體報導，由於這些公司沒有立即停止營運，一些地區還爆發抗議活動。

    另外，民主剛果總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）正在審查前總統卡比拉（Joseph Kabila）與中國投資者簽署、價值60億美元（約台幣1600億元）的「基礎設施換礦產」合約。

    民主剛果是世界上最大的鈷生產國和非洲主要的銅礦生產國。齊塞克迪曾表示，擔心該國未充分受益，因此可能會審查一些採礦合約。

    即使沒有合約糾紛，民主剛果東部局勢動蕩，也是一個難以經營的地方，各方民兵為控制土地和自然資源而爆發衝突。

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