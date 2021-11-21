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    立陶宛總理：想強化與台灣關係 未和一中政策衝突

    立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）說：「我們政府的計畫表明立陶宛想要與台灣有更密切的經濟、文化和科學關係。」（路透）

    立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）說：「我們政府的計畫表明立陶宛想要與台灣有更密切的經濟、文化和科學關係。」（路透）

    2021/11/21 22:46

    〔中央社〕立陶宛允許台灣設立代表處，中國宣布，兩國外交關係降至代辦等級。立國總理席莫尼特今天表示，立陶宛想與台灣發展更密切的經濟等關係，設立代表處不該讓任何人感到驚訝。

    駐立陶宛台灣代表處18日在立國首都維爾紐斯（Vilnius）掛牌成立，北京當局警告將對立國採取一切必要措施，今天並將中國和立陶宛外交關係降至代辦等級。

    立陶宛今天對中國此舉表示「遺憾」，立國外交部說：「立陶宛重申堅守『一個中國』政策，但同時也有權擴大與台灣合作。」

    立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）今天表示，代表處不具外交地位，其開設不應出任何人意料之外。她說：「我們政府的計畫表明立陶宛想要與台灣有更密切的經濟、文化和科學關係。」

    席莫尼特表示：「我想強調的是，這一步並不意味與『一個中國』政策有任何衝突或牴觸。」

    路透社報導，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）今天表態，支持維爾紐斯當局採取的立場。

    主管民事安全、民主與人權事務的美國國務次卿澤雅（Uzra Zeya）19日也表示，美國反對其他國家意圖干涉立陶宛與台灣的關係。

    美國國務卿布林肯（Antony J. Blinken）8月與立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）通話，重申美國對立陶宛的支持，同時表示將以「雙邊協調行動」，來協助立陶宛對抗中國施壓。

    立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Au?rin? Armonait?）日前說，立陶宛將與美國進出口銀行簽訂6億美元出口信貸協議。

    立陶宛外交部今天在聲明指出，藍斯柏吉斯23日將前往華府，預期會商討美國市場開放立國商品，以及開發共同投資項目。

    藍斯柏吉斯將與主管經濟成長、能源與環境的美國國務次卿費南德茲會面，「討論擴大、深化互利經濟關係的可能性」。

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