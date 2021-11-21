六四入獄回憶錄遭下架 王丹籲港人對中共發動「記憶戰爭」

王丹著作《獄中回憶錄》在香港圖書館被下架，直言中共當局就是想掩蓋歷史和真相。（資料照）

2021/11/21 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法去年在港上路後，港人自由受到嚴重限縮，民主派屢遭打壓，港府也不准港人紀念或提及有關六四事件，中國民運人士王丹今（21）日表示，當年他因六四被捕入獄後所寫的《獄中回憶錄》在香港圖書館下架，這件事顯見中共想掩蓋所有真相，他為此呼籲港人發動「記憶戰爭」，極盡所能保留或流傳相關歷史。

北京天安門八九民主運動領袖之一的王丹，六四運動後被中共當局逮捕入獄，在獄中度過了3年7個月的光陰，出獄後完成《獄中回憶錄》一書，記述他在獄中苦難的生活遭遇，鐵窗煎熬下的心路歷程。然而王丹今天透露，有香港媒體告訴他，《獄中回憶錄》在香港圖書館被下架，得知此消息後的王丹直呼「不意外」，「當局就是想掩蓋歷史和真相。」

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王丹直言，「他們（中共）要做的，就是我們要抵制的。他們不希望『六四』的歷史留在記憶中，我們就要努力讓『六四』的歷史不被人遺忘。呼籲港人發動對中共的『記憶戰爭』，用你可能的方式，保存和流傳關於香港，關於『六四』的歷史。在暫時無法抵抗的日子裡，讓我們至少在心中保留記憶。」

王丹也表示，在紐約籌建六四紀念館的事情，正在穩步推進中，「明年六四我們將在華盛頓舉辦正式的『六四』特展。」

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