大馬11月病歿逾半已完全接種疫苗 中國科興佔70.5％

馬來西亞11月通報827起死亡病例，有471起是已完成接種武肺疫苗，佔57.1%，特別是接種中國科興疫苗者。（法新社資料照）

2021/11/21 21:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕馬來西亞武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）單日確診病例連續3天呈下降趨勢，21日通報4854起病例，也是相隔12天後再回降至4000餘起水平。大馬衛生部的數據顯示，11月通報827起死亡病例（扣除2起18歲以下的死者），有471起已完成接種兩劑疫苗，佔57.1%，病故者中接種中國科興疫苗者佔總數7成以上，最少的是英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗通報的12人（2.2%），每百萬人只有6人死亡。

大馬華文媒體《中國報》報導，該國小兒科資深顧問醫生阿馬星根據衛生部數據，在推特發布圖表。他指出，在471起突破感染不治的病例中，332起是接種科興疫苗，佔70.5%。接種2劑科興的大馬人口有977萬5123人（38.3%），意味著每百萬人中有34人染疫死亡。

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另外，阿馬星說，在完整接種疫苗的死亡病例中，科興疫苗的死亡風險比輝瑞/BNT高出3.5倍。

但阿馬星也強調，未接種疫苗的成人死亡率，是完成接種者的14.5倍。他說：「未接種的成人人口至今有103萬1946人，每百萬人中有305.3人死亡；完成疫苗接種的人口有2237萬9626人，每百萬人中有21.1人死亡。」

根據圖表，接種輝瑞/BNT的死者有127人（27.0%），以1298萬2205人（53.5%）接種者苗來看，每百萬人有9.8人染疫不治；接種AZ疫苗者則有12人（2.2%），接種人口有198萬5260人（7.8%），每百萬人中只有6人身亡。

大馬知名小兒科醫生生阿馬星在推特公布AZ、BNT以及中國科興3款疫苗的施打統計數字，以及突破性感染致死的風險。（取自推特）

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