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    荷蘭反防疫「暴亂狂歡」第2天 逾30人鬧事被捕

    荷蘭政府動員防暴警察到海牙維持治安。（法新社）

    荷蘭政府動員防暴警察到海牙維持治安。（法新社）

    2021/11/21 20:42

    〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭反武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施動亂今（21）日進入第2天，警方在海牙（The Hague）與其他地區逮捕了30多人，儘管騷亂規模不如第1日，但警消還是得出動高壓水車來撲滅暴民釀成的火災。

    《美聯社》報導，荷蘭警方表示，他們在海牙拘留了19人，但也有5名員警受傷。而根據荷蘭廣播聯盟（NOS）指出，在南部的魯爾蒙德鎮（Roermond）與施泰因鎮（Stein）有13人因為縱火與扔擲爆竹煙火被捕，另外在於爾克（Urk）鎮，有8人在因違反公共秩序罪被警方送辦。

    不過這些亂象的規模都無法與荷蘭第二大城鹿特丹（Rotterdam）昨日的慘狀相比，荷蘭警方昨日在鎮壓時，被迫對暴動人群開槍，其中有3人中彈送醫。警方事後逮捕了逮捕了51人，其中有半數是未成年人士。

    鹿特丹市長亞布塔理布（Ahmed Aboutaleb）則以一場「暴亂狂歡」（orgy of violence）來形容昨日的亂象，他也表示，警方當時在許多情況下被逼迫以武器自衛。

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