泰國首例！ 19歲少年打完2劑科興頭髮狂掉...起床慘變禿頭

泰國攀牙府（Phangnga）日前傳出1名19歲少年巴汀，打完2劑中國科興疫苗（Sinovac）3天後，突然大量掉髮，幾乎變成了光頭。（圖擷取自推特@geoffs65）

2021/11/21 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕泰國攀牙府（Phangnga）日前傳出1名19歲少年巴汀，打完2劑中國科興疫苗（Sinovac）3天後，突然大量掉髮，幾乎變成了光頭。經醫師診斷後，確定此症狀是因疫苗所引起的過敏反應，目前該名少年已向相關部門申請賠償，同時這也是泰國首起打完疫苗後的掉髮案例。

根據普吉島新聞報導，少年巴汀接種2劑疫苗皆為科興疫苗，在施打第1劑時，身體完全沒有出現任何副作用，直到打完第2劑當下也沒有不適，怎料，接種完第3天，他卻突然大量掉髮，尤其每天早上起床一看，枕頭周圍全是頭髮，現在幾乎掉成了光頭。

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據悉，巴汀前往醫院就診，醫生表示很可能是疫苗引起的過敏反應，由於接種者的體內出現某方面免疫缺陷，才會導致掉髮，但目前尚無解方，僅能靠飲食及調整作息改善。巴汀事後也將自己的副作用，分享到臉書上，由於他是泰國首例接種疫苗後掉髮的案例，因此引起許多人關注。而目前巴汀已向相關單位索賠，但實際賠償金額尚未得知。

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