美重量級議員示警：中國恐在北京冬奧後犯台

美國眾院軍委會共和黨首席議員羅傑斯。（法新社資料照）

2021/11/21 14:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕近來中國頻頻出動軍機擾台，加大了其野心勃勃的步伐。美國眾議院軍事委員會首席、阿拉巴馬州共和黨籍聯邦眾議員羅傑斯（Mike Rogers）示警，中國可能在2022年進一步加強對台侵略。他相信，中國認為美國由一個軟弱領導人（拜登）領導時，是對台下手良機，其計畫是在北京冬奧會後佔領台灣！

美國保守派媒體《布萊巴特新聞網》（Breitbart News）報導，羅傑斯日前在接受美國阿拉巴馬州「FM Talk 106.5」電台電話採訪時，作出這項大膽預言。他認為，中國打算利用奧運會作為契機，真正在全球範圍內提升自己的形象。一旦奧運會結束，他們打算消耗一些資本，拿下台灣。

請繼續往下閱讀...

他指出，「北京正在衡量拜登總統，看看如果發生什麼事，他會怎麼做。我想我們都知道答案。」

羅傑斯相信。中國會在2022奧運會之後犯台的另一個原因，是不想冒著拜登不能連任的風險。

他說：「當美國由一個軟弱的領導人領導時，這是一個採取行動的黃金機會。因為我確信，這將是本屆政府的唯一任期，並且本屆政府不會被另一個民主黨人繼任。所以，中國也面臨著這種壓力，要在世界上唯一的超級大國有機會做出最少的反應時，採取行動。」

10月間，羅傑斯即針對共機頻繁擾台發表聲明指出，中國國家主席習近平藉此評估拜登沒有勇氣介入並捍衛台灣，中國企圖控制台灣，讓其人民屈服於中共的意志，「拜登總統不能坐視這樣的情況發生」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法