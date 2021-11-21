印度3寶媽拒絕求婚 慘遭男子潑酸全身多處燒傷身亡

印度1名26歲人妻，育有3個孩子，長期以來受到1名23歲男子騷擾與追求，她拒絕對方求婚後，男子竟潑硫酸報復，導致這名人妻臉部、胸部、腹部等全身多處燒傷，送醫急救後卻仍不幸逝世；據悉，當地警方已介入調查。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

2021/11/21 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕印度1名26歲人妻，育有3個孩子，長期以來受到1名23歲男子騷擾與追求，她拒絕對方求婚後，男子竟潑硫酸報復，導致這名人妻臉部、胸部、腹部等全身多處燒傷，送醫急救後卻仍不幸逝世；據悉，當地警方已介入調查。

綜合外媒報導，事件本月3日發生在城鎮巴瓦納（Bawana），1名23歲男子蒙圖（Montu）長期追求1名育有3寶的26歲人妻，當日蒙圖藉故要求人妻到自己住家後，因提出求婚後遭拒，他憤而綑綁心儀對象的雙手，接著拿硫酸潑向對方，導致對方全身多處嚴重燒燙傷，這名人妻隨後被送往醫院搶救。

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當地醫師表示，人妻的頭部、臉部、頸部、胸口嚴重燙傷、雙眼失明，隨後引發腎臟衰竭，並在本月15日不治身亡。

死者的丈夫向警方報案，經警方調查後，得知蒙圖已認識死者一家人約2年，在得知心儀對象已婚情況下，卻仍堅持追求與騷擾對方，甚至買了1把手槍，打算殺了人妻的丈夫，警方指控蒙圖涉嫌殺人等罪名，已被警方逮捕，目前被拘禁中。據悉，當地警方已展開細部調查中。

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