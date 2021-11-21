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    她想用押金付「最後1個月」房租 竟遭房東私訊痛罵

    國外1名女大生近期在社群平台分享，她日前轉告房東，希望可以使用押金支付最後1個月的租金，未料卻遭到對方私訊痛罵「人渣」，她憤而公開雙方對話截圖，消息曝光後，引起許多網友討論與留言。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    國外1名女大生近期在社群平台分享，她日前轉告房東，希望可以使用押金支付最後1個月的租金，未料卻遭到對方私訊痛罵「人渣」，她憤而公開雙方對話截圖，消息曝光後，引起許多網友討論與留言。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    2021/11/21 15:40

    〔即時新聞／綜合報導〕國外1名女大生在社群平台分享，她日前轉告房東，希望可以使用押金支付最後1個月的租金，未料卻遭到對方私訊痛罵「人渣」，她憤而公開雙方對話截圖，消息曝光後，引起許多網友討論與留言。

    綜合外媒報導，女大生馬德爾（Jayde Madle）日前在社群平台「推特」分享，「曾聽聞現任房東偷走其他房客的押金」，加上自己的租屋即將到期，因此她告知租屋房東，希望最後1個月的房租，能夠使用押金折抵。

    馬德爾說，未料房東得知消息後，卻收到對方私訊痛批「如同人渣、騙子、貪婪」等強烈性辱罵字眼，她憤而上網公開雙人對話截圖；對此她說「在此之前，我從未跟房東起過爭執，我只是為了防止押金被拿走」。

    網友看到Po文，紛紛表達不同想法，有人說「我認為妳這麼做是對的！我也曾經被A走押金」、「推測房東早就花掉那筆押金了」、「租金應在妳離開前支付，如果租屋狀況良好，押金照理會退還」、「除非當初有在合約註明，否則押金不可抵押租金」。

    根據英國法律規定，房東收到押金後，必須在30天內存入當局核准的「租房押金保障計畫」（Tenancy Deposit Scheme），如果房產造成損壞時，房東就可以使用押金折抵相關費用，如沒有發生破壞或不合理等情況，則應全數退還租客。

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