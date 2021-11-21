美國正考慮「外交抵制」北京冬奧 人權專家：帶頭抵制具指標意義

專家指出，美國作為世界民主領袖，透過抵制冬奧對中國侵害人權表達關切，此行為本身非常有意義。（美聯社）

2021/11/21 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國被指控侵犯新疆維吾爾自治區人權，近期又發生網球名將彭帥「被失蹤」事件，由於北京冬奧將在明年2月舉辦，外界均關注美國是否會對北京冬奧進行「外交抵制」，而美國總統拜登證實「正在考慮」。專家指出，美國作為世界民主領袖，透過此方式對中國侵害人權表達關切，此行為本身就非常有意義。

根據《美國之音》報導，曾為田徑運動員的美國密蘇里大學聖路易斯分校人類學教授布勞內爾（Susan Brownell），主要研究中國體育，並曾前往中國作過田野調查。布勞內爾表示，美國總統通常不出席在他國舉辦的奧運開閉幕式，但2008年的北京奧運是美國總統唯一一次出國參加奧運開幕式，所以拜登本來就可能不會出席北京冬奧會開幕式。

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布勞內爾指出，近年來美國總統通常會派夫人或女兒出席奧運會開幕式，也是一種非正式的形式，然而過去雖然也有抵制奧運的先例，但使用「外交抵制」的作法，這次似乎是第一次。

美國NGO組織「公民力量」創辦人楊建利則認為，美國的外交抵制行動可能並不會馬上改善中國人權，但外交杯葛造成的後續效應會慢慢影響到未來中國政府的決定，進而影響中國人民，也會影響世界各國運動員對人權的看法。另外，美國作為世界民主領頭羊，透過這方式對中國侵害人權表達關切，這本身就非常有意義。

不過布勞內爾擔心，抵制可能會使得中國的人權狀況更加惡化，在目前世界氛圍中，孤立和妖魔化中國並不是解決方案，因為中國目前的情緒已經有點激進，祭出制裁只會讓中國變得更加激進。

雪梨科技大學體育管理系副教授阿達爾（Daryl Adair）則認為，彭帥事件可能是加劇抵制的因素之一。阿達爾表示，彭帥事件如果未能經過適當調查來解決，又或者運動員沒機會在「不怕被報復」的狀況下陳情，那麼那些對於北京冬奧的批評就會流傳地更廣。

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