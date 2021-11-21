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    貓狗不是玩具或消費品 法國2024年起寵物店禁展售

    2021/11/21 04:45

    〔中央社〕法國參議院18日壓倒性通過廣泛動物權利法案，從2024年1月1日開始寵物店將禁止在櫥窗展出和販賣貓狗，但新法案仍需總統馬克宏（Emmanuel Macron）簽署才能實施。

    法國農業部長德諾曼第（Julien Denormandie）發推文表示，寵物既不是玩具也不是消費品，並稱許這是對抗棄養寵物的重大改善。

    按照新法案，從2024年起寵物店等禁止販售貓狗，欲飼養者必須向繁殖業者直接購入或從動物收容設施收養等。此外，為防止衝動性購買衍生棄養行為，除購買7日內可解約外，購入者也必須簽署證明具備飼養相關知識的文件。

    統計顯示，約一半法國人飼養寵物，寵物食品業界團體指出，法國境內飼養的寵物貓狗合計將近2200萬隻，每年被遺棄動物約10萬隻。

    新法案規定，虐待動物者最高可判處5年徒刑和7.5萬歐元（約新台幣235萬元）罰款。

    此外，巡迴馬戲團將從2028年起禁止野生動物表演，海豚和虎鯨表演則將從2026年起禁止。飼養野生動物行為也會被視為違法，水貂養殖場將在法案實施後立即被關閉。但馬戲團業界團體的代表受訪時反彈表示，馬戲團並未虐待動物，那是恣意性法律，將會展開抗議。

    法國資深女星、知名動物權益倡導者碧姬芭杜（Brigitte Bardot）的基金會，稱讚這是法國動物權利的重大進步。1101121

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