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    立陶宛議員：中國無法立足 反是立陶宛之福

    立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯。（取自馬爾德基斯推特）

    立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯。（取自馬爾德基斯推特）

    2021/11/21 00:45

    〔記者楊丞彧／綜合報導〕我國「駐立陶宛台灣代表處」18日正式掛牌運作，也引發立陶宛政界對此熱烈討論。日前傳出下月將訪台的立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯20日投書立陶宛媒體指出，立陶宛希望維持主權、外交政策的地位，就必須支持民主國家，因為立陶宛根本無法在專制政權統治的世界中生存。他更引用美國開國元勛富蘭克林的話，「放棄原則和自由苟且偷安的人，既不配獲得自由，也不配安全保障」。

    馬爾德基斯直指，與台灣發展更緊密聯繫，涵蓋經濟、國安甚至道德方面，符合立陶宛的國家利益。世界正在經歷二戰以來存在的國際關係秩序的終結，垂死掙扎的布列敦森林體系，仰賴於美國的經濟和軍事力量，以及在扎根美國之國際機構的智力和金融潛能，這使得西方世界國家幾乎活在溫室下，也導致這些國家正逐漸耗盡其全部潛力。

    馬爾德基斯認為，正在成形的秩序特徵是對抗性，不是民主就是威權的政府模式；隨著自由民主國家面臨越來越大的壓力，立陶宛無論是否出自於願意，都將不得不選擇站在一邊。立陶宛希望保持在主權以及外交政策的地位，就必須支持民主國家，因為立陶宛根本無法在專制政權統治的世界中生存。

    馬爾德基斯說，支持台灣並非基於天真的理想主義，而正好與此相反，這樣的選擇是基於現實主義。馬爾德基斯解釋道，支持台灣民主就是支持立陶宛的國安。當自由民主國家受到極權主義政權越來越大的壓力時，任何民主政府的垮台，壓力都會轉嫁到其他民主國家；而反過來說，一個民主國家的勝利，也會重挫其他極權主義政權的氣焰，這樣的骨牌效應標誌著21世紀國際關係，也意味數千公里之外發生的事，也對大大影響立陶宛的安全。

    就經濟面而言，馬爾德基斯也提到，美中之間不斷升級的經濟摩擦，數以千億計的台商對中投資逐漸萎縮，同時尋找新的投資市場；這個過程不是單向的，越來越多的國家加入行列，積極努力增加對台灣的吸引力，競相爭取台灣生產能量轉移到其國家，也包括現在的立陶宛政府。

    馬爾德基斯表示，很多人恐嚇與台灣改善關係會重創與中國經貿往來，但明白人都相當清楚，中資就算沒插旗克萊佩達港（立陶宛唯一海港），立陶宛也沒陷入困境。中國在立陶宛失足，反而是立陶宛之福，幾乎所有拜倒在人民幣之下的國家，最後都落入北京的「債務陷阱」，更完全沒獲得任何實質好處，密切和深化對台關係符合立陶宛的務實利益。

    另外，馬爾德基斯也點出堅定挺台背後道德層面的因素，對於那些不斷宣稱自己是基督教及其使者的守護者，但同一時間卻又對中國屠殺基督徒視而不見的政客，現在正是拷問這些人靈魂的道德時刻。最後，馬爾德基以富蘭克林的話作結，「放棄原則和自由苟且偷安的人，既不配獲得自由，也不配安全保障」；而令人欣慰的是，立陶宛走上了正軌。

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