自嗨？香港新制選舉153人過審 中聯辦宣稱令民主更優質

香港立法會候選人資格審查結果出爐，共有153人過審，對此，中聯辦秘書長王松苗日稱，這顯示出香港選舉新制的代表性更強、社會參與更加均衡，不管何種背景都一視同仁，令香港民主更加「優質」。圖為香港中聯辦大樓。（彭博檔案照）

2021/11/20 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會候選人資格審查結果昨（19）出爐，共有153人過審，對此，中聯辦秘書長王松苗今（20）日稱，這顯示出香港選舉新制的代表性更強、社會參與更加均衡，不管何種背景都一視同仁，令香港民主更加「優質」。

綜合外媒報導，香港立法會候選人名單昨（19）日出爐，共計有153人過審。對此，香港中聯辦秘書長王松苗今（20）日稱，香港新選舉制度的「覆蓋面更廣、代表性更強、社會參與更加均衡」。

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王松苗表示，通過審核的153人，體現了中央完善香港選舉制度的初衷，無論是建制、非建制，或是獨立（參選）人士，無論背景都一視同仁，有利於讓香港市民「當家作主」，令香港民主更加「優質」。

王松苗也呼籲未來的立法會議員，幫助中國與香港的合作和發展。

此外，香港政務司司長李家超也聲稱，153名獲裁定提名有效的候選人，來自「不同政治光譜」，相信未來選舉過程他們將「理性辯論」，不會再「劣質對罵」。

據悉，香港政府也正在研擬如何讓在中國其他地區的香港市民在香港邊界投票，從而節省入港檢疫的成本和時間。

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