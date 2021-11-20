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    印度髮夾彎廢農業三法 農民不買單：已對總理與印人黨失去信任

    印度農民北方邦農民辛格，手裡捧著因陳抗農業法案而去世的弟弟遺照。（路透）

    印度農民北方邦農民辛格，手裡捧著因陳抗農業法案而去世的弟弟遺照。（路透）

    2021/11/20 14:31

    〔即時新聞／綜合報導〕印度去年9月通過「2020印度農業法案」（2020 Indian agriculture acts，亦稱農業三法），因無法保障「農產品保證收購價格」，總理莫迪（Narendra Modi）於19日宣布廢除，不過，北方邦（Uttar Pradesh）農民並不領情，聲稱已對總理失去信任。

    根據《路透》報導，儘管印度總理莫迪順應農民的要求，將「農業三法」廢除，但他所屬的「印度人民黨」（BJP，簡稱印人黨），明年即將面臨「北方邦」關鍵的地方大選，情況不樂觀，仍有許多令人擔憂的跡象。

    距離印度首都新德里（New Delhi）以東約500公里的北方邦，莫赫拉尼亞村（Mohraniya）的農民辛格（Guru Sevak Singh）表示：「許多人跟他一樣，都對總理莫迪和印度人民黨失去信心，他花了一年才發現犯下大錯，了解農民再也不會投票給他了。」

    農民辛格提到，他的19歲弟弟古魯文（Guruvinder），10月時因抗議「農業三法」的示威，遭到汽車衝撞而去世，他認為弟弟是烈士，在陳抗活動中犧牲性命，證明政府施行了破壞農業經濟的法律，是最勇敢的農民之一。

    印度總理莫迪。（法新社）

    印度總理莫迪。（法新社）

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