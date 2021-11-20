摩納哥王妃因病缺席國慶活動 小王子、公主暖舉圖卡：我們想妳

摩納哥親王亞伯特二世（Prince Albert II）在國慶活動時，帶著6歲的加布里埃拉公主（Princess Gabriella）以及雅克王子（Prince Jacques）站在露台向民眾致意。（歐新社）

2021/11/20 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕昨為摩納哥國慶日，王室成員一同露面向民眾致意，不過夏琳親王妃（Princess Charlene）目前正在秘密地點養病，缺席國慶活動，因此小公主和小王子在陽台上舉起寫著「我們想妳，媽咪」的手繪圖卡，表達對母親的愛，令人動容。

根據《路透》報導，摩納哥親王亞伯特二世（Prince Albert II）在國慶活動時，帶著6歲女兒加布里埃拉公主（Princess Gabriella）以及兒子雅克王子（Prince Jacques）站在露台向民眾致意。

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加布里埃拉公主、雅克王子分別拿出寫著「我們想妳，媽咪」、「我們愛妳，媽咪」配上愛心的圖卡，向母親表達思念，場面溫馨可愛。

報導指出，亞伯特二世向雜誌透露，夏琳親王妃本月稍早從祖國南非返回摩納哥後，又再度前往國外的秘密地點療養身心，只要後續醫生准許，加布里埃拉公主和雅克王子便能前去探望母親。

摩納哥王室表示，夏琳親王妃目前正深陷於疲勞中，需數週時間才能露面，亞伯特二世則透露，夏琳親王妃返回摩納哥後無法面對公務、日常生活，甚或是家庭。

先前夏琳親王妃前往南非，因此錯過10週年結婚紀念日，當時曾有傳言稱她和亞伯特二世的婚姻出現問題，不過該說法被王室嚴正否認。

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