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    馬尼拉市長將搭配華人副手 角逐2022菲總統大選

    馬尼拉市長莫雷諾。（美聯社）

    馬尼拉市長莫雷諾。（美聯社）

    2021/09/21 23:42

    〔中央社〕菲國媒體今天報導，馬尼拉市長莫雷諾將邀請擁有逾1600萬臉書粉絲的華裔醫師許偉利（Doc Willie Ong）擔任副手，角逐下屆菲律賓總統寶座。

    莫雷諾（Isko Moreno）幼時家境貧困，曾靠拾荒協助家計。從影成名後，於1998年進入政壇，2019年當選馬尼拉市長後，曾發起清理馬尼拉運動，因清除主要道路攤販壅塞的行動頗受好評，是菲國備受矚目的政治明星。

    莫雷諾今晚以簡訊向ABS-CBN新聞網證實，他明天將正式宣布競選下屆總統的消息，許偉利將擔任他的副手。

    莫雷諾說，他將繼續努力做好市長的工作。「我們還在這裡。我還是必須做市長任內的工作。」

    許偉利藉著在社群媒體回答健康相關問題而聲名大噪，擁有1637萬臉書粉絲和1610萬推特關注者。他2019年曾參選菲國參議員，但僅獲得約740萬選票，在參議員角逐者中排名第18位，未能進入共12名的參議員當選人名單。

    菲律賓總統大選明年5月登場，候選人登記日為今年10月1日到8日，如今已煙硝味十足。

    菲律賓執政黨「民主菲人－國民力量黨」（PDP-Laban）目前分裂為總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）和拳王巴喬（Manny Pacquiao）人馬兩個派系，分別提名杜特蒂和巴喬出馬角逐下屆副總統和總統大位。

    菲律賓憲法規定總統任期6年，不得連任，正副元首由人民分別投票選出。因此，杜特蒂在下屆大選只能競選總統以外的職位。

    目前表態參選下屆菲國總統的人選，還包括曾擔任警察總長的73歲參議員賴克遜（Panfilo Lacson）。

    馬尼拉市長莫雷諾將邀請擁有逾1600萬臉書粉絲的華裔醫師許偉利（見圖）擔任副手，角逐下屆菲律賓總統寶座。（圖取自Doc Willie Ong臉書）

    馬尼拉市長莫雷諾將邀請擁有逾1600萬臉書粉絲的華裔醫師許偉利（見圖）擔任副手，角逐下屆菲律賓總統寶座。（圖取自Doc Willie Ong臉書）

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