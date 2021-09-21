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    加拿大總理杜魯道連任成功 國會席次過半夢碎

    加拿大總理杜魯道一家人在大選之夜向支持者示意。在杜魯道左方的是他的夫人蘇菲（Sophie Gregoire）。（路透）

    加拿大總理杜魯道一家人在大選之夜向支持者示意。在杜魯道左方的是他的夫人蘇菲（Sophie Gregoire）。（路透）

    2021/09/21 23:04

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大2021年國會大選已進入最後階段，總理杜魯道（Justin Trudeau）所屬的自由黨（Liberal Party）目前已拿下148席，領先主要對手保守黨（Conservative Party）31席。僅管這代表杜魯道能3度連任總理，不過自由黨國會席次還是未能過半。

    根據加拿大廣播公司（CBC）統計，截至加東時間21日早上11點25分（台灣時間21日晚間11點25分），自由黨確定取得148席，另外有10席的票數領先中；保守黨則拿下117席，2席領先；新民主黨（New Democrat）24席，魁人政團（Bloc Québécois）也有32席。目前還有15席的選票尚待開出。

    加拿大下議院共有338席，若單一政黨的席次超過170席即可成為絕對多數黨。

    上屆加拿大國會任期原定於2023年屆滿，不過對於自身施政績效有信心的杜魯道，為了讓自由黨在國會成為多數，在請示總督西蒙（Mary Simon）後，8月中旬宣布提早2年進行大選。

    但自由黨的成績似乎沒有多大起色，上次大選自由黨取得157席，保守黨121席，兩屆選情差異不大。

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