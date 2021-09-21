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    加拿大大選 CNN：總理杜魯道自由黨拿157席、保守黨122席

    加拿大總理杜魯道（右）與第一夫人蘇菲（左），稍早針對所屬的國會下議院大選結果發表談話。（彭博）

    加拿大總理杜魯道（右）與第一夫人蘇菲（左），稍早針對所屬的國會下議院大選結果發表談話。（彭博）

    2021/09/21 16:43

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大20日迎來提前2年舉行的國會下議院大選，總理杜魯道（Justin Trudeau）所屬的自由黨（Liberal Party）有望贏得大選，但無法於預期的取得決定性多數，必須與其他政黨在政策議題上合作，才能取得170席過半席次的同意票。

    根據《CNN》報導，截至美東時間21日凌晨2時（台灣時間21日下午2時），加拿大總理杜魯道所屬的自由黨取得157個國會下議院席次，而右翼的保守黨（Conservative Party）則贏得122個席位。

    報導提到，國會下議院共有338個席位，剩下的席次將由左派的新民主黨（New Democratic Party）及長期追求魁北克獨立的「魁人政團（Bloc Québécois）」所囊括，未來總理杜魯道所屬的自由黨，需在議題與政策上和其合作，才能拿到過半席次的同意票。

    報導指出，杜魯道21日稍早在蒙特婁（Montreal）表示：「人民們傳遞我們明確的抗疫指令，讓大家重返崗位，一同度過武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，迎接更光明的未來。」

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