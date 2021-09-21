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    AUKUS聯盟成立抗中！菲律賓外長力挺：能保持南海區域平衡

    菲律賓外交部長陸辛指出，「AUKUS」聯盟成立後，應能恢復並保持南海區域平衡。（法新社）

    菲律賓外交部長陸辛指出，「AUKUS」聯盟成立後，應能恢復並保持南海區域平衡。（法新社）

    2021/09/21 14:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美國、英國及澳洲宣布成立印太安全聯盟「AUKUS」後，澳洲將獲得英美核子動力技術，開發核子潛艦，藉以牽制中國在南海日益擴張的軍事威脅。對此，菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin）則表示力挺，與馬來西亞及印尼憂心的態勢，截然不同。

    根據《路透》報導，美、英、澳宣布「AUKUS」成立後，澳洲將能開發核子潛艦，並有望部署印太海域，而該協議的部分宗旨，就是為了回應中國「日益增長的軍事力量。」

    報導指出，菲律賓外交部長陸辛表示：「成立『AUKUS』聯盟，能改善鄰近地區盟友的投射能力，應能恢復並保持南海區域平衡，而非動搖區域穩定。」

    陸辛解釋，只要沒有出現真實的核子武器，「AUKUS」聯盟向澳洲提供核子動力技術的作法，並不會違反1995年簽訂的「東南亞無核武器區條約（Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone）。」

    報導提到，印太安全聯盟正式成立後，印尼與馬來西亞都相繼表示憂心，認為澳州的核動力潛艦建造計劃，恐將加劇印太地區核軍備競賽、激化南海局勢。

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