美情侶公路旅行僅1人返家... 22歲女疑尋獲遺體男友失蹤

美國1名22歲女子培蒂托（Gabby Petito）日前與23歲青梅竹馬男友勞德利（Brian Laundrie）在公路旅行時失蹤。（美聯社）

2021/09/21 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名22歲女子培蒂托（Gabby Petito）日前與23歲青梅竹馬男友勞德利（Brian Laundrie）在公路旅行時失蹤，警方近日在懷俄明州1座國家公園發現一具遺體，據信可能就是培蒂托。聯邦調查局（FBI）昨也搜索勞德利的住家，並持續追查他的下落。

綜合外媒報導，培蒂托與勞德利今年夏天從紐約駕車穿過美西，並定期在社群網站上分享近況，不過卻在8月下旬中斷，勞德利則在本月初獨自1人返回佛羅里達州的住家。培蒂托的家人因聯繫不上人，11日通報她失蹤。

請繼續往下閱讀...

報導指出，警方週日在懷俄明州的布里傑蒂頓國家森林（Bridger-Teton National Forest）一處未經開發的露營區，發現一具人類遺體，具信可能就是失蹤多日的培蒂托，預計今天將驗屍確認死者身分。

報導提到，培蒂托失蹤後，調查人員曾找上勞德利，但他拒絕接受問話，並從上週開始找不到人，相關單位正在追緝中。另外，FBI也搜索勞德利的老家，並帶走部分物品。

報導提及，培蒂托失蹤前2週，猶他州摩押縣警方曾獲報一起家暴事件，據稱培蒂托曾向警方哭著抱怨有關心理健康方面的問題，還透露兩人越來越常吵架，警方則建議雙方暫時分開過夜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法