超扯！英國國防部電子郵件 洩露阿富汗逾250名口譯員名單

英國國防部負責阿富汗撤離的部門，在電子郵件洩露250餘名翻譯人員的名單。圖為日前從阿富汗撤回英國的部隊。（美聯社）

2021/09/21 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕太誇張了！英國國防部負責阿富汗撤離的部門，近來在和阿國口譯員以電子郵件聯繫時，竟然附上250餘名翻譯人員的名單，此舉可能讓這些協助英國的阿富汗人陷入危險，英國國防部目前已對此道歉。

據《BBC》報導，在電子郵件中，英國國防部撤離團隊告訴口譯員，他們正在竭盡所能地協助翻譯人員疏散，如果離開目前的住處不安全，那麼口譯員不應該冒險行動。

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然而，1名翻譯人員赫然發現，在電子郵件裡有超過250名為英國工作的阿富汗人名單，而且所有收件者都可以看到，這很有可能讓目前還留在阿國的口譯員喪命。

另外，有部分翻譯人員沒注意到這個問題並回覆電郵，此舉相當危險，因為這些回信中包括他們的個人資料和聯繫方式。在洩露名單的電郵發出的30分鐘後，英國國防部又寄來了1封e-mail，要求所有收件者刪除那封電郵，並建議翻譯員最好更改e-mail帳號。

英國國防部長華勒斯（Ben Wallace）在得知此事後，氣得下令立即調查，國防部發言人指出，他們必須向所有受此次事件影響的人道歉，並努力確保不再發生。據了解，這起意外可能只是人為疏失，但確實存在洩露機密的風險。

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