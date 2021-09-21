為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    超扯！英國國防部電子郵件 洩露阿富汗逾250名口譯員名單

    英國國防部負責阿富汗撤離的部門，在電子郵件洩露250餘名翻譯人員的名單。圖為日前從阿富汗撤回英國的部隊。（美聯社）

    英國國防部負責阿富汗撤離的部門，在電子郵件洩露250餘名翻譯人員的名單。圖為日前從阿富汗撤回英國的部隊。（美聯社）

    2021/09/21 10:08

    〔即時新聞／綜合報導〕太誇張了！英國國防部負責阿富汗撤離的部門，近來在和阿國口譯員以電子郵件聯繫時，竟然附上250餘名翻譯人員的名單，此舉可能讓這些協助英國的阿富汗人陷入危險，英國國防部目前已對此道歉。

    《BBC》報導，在電子郵件中，英國國防部撤離團隊告訴口譯員，他們正在竭盡所能地協助翻譯人員疏散，如果離開目前的住處不安全，那麼口譯員不應該冒險行動。

    然而，1名翻譯人員赫然發現，在電子郵件裡有超過250名為英國工作的阿富汗人名單，而且所有收件者都可以看到，這很有可能讓目前還留在阿國的口譯員喪命。

    另外，有部分翻譯人員沒注意到這個問題並回覆電郵，此舉相當危險，因為這些回信中包括他們的個人資料和聯繫方式。在洩露名單的電郵發出的30分鐘後，英國國防部又寄來了1封e-mail，要求所有收件者刪除那封電郵，並建議翻譯員最好更改e-mail帳號。

    英國國防部長華勒斯（Ben Wallace）在得知此事後，氣得下令立即調查，國防部發言人指出，他們必須向所有受此次事件影響的人道歉，並努力確保不再發生。據了解，這起意外可能只是人為疏失，但確實存在洩露機密的風險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    神學士下令！阿富汗喀布爾政府女職員 除特殊職位外全數返家
    2021/09/20 12:04

    神學士下令！阿富汗喀布爾政府女職員 除特殊職位外全數返家
    神學士組閣談判爆槍戰！消息人士曝內幕 鴿派落敗被邊緣化
    2021/09/17 23:31

    神學士組閣談判爆槍戰！消息人士曝內幕 鴿派落敗被邊緣化

    房價攀升！祝文宇：首購成家最後2字頭
    影片曝光！神學士血洗阿富汗反抗軍本營 手無寸鐵男子被射死
    2021/09/15 12:21

    影片曝光！神學士血洗阿富汗反抗軍本營 手無寸鐵男子被射死
    BBC：神學士攻進反抗軍據點後 至少殺害20名平民
    2021/09/14 10:39

    BBC：神學士攻進反抗軍據點後 至少殺害20名平民
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播