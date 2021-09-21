半夜闖別人家當飯店！男賊開心吃飯游泳偷內褲 屋主傻眼了

人妻斯蒂德曼半夜前往客房查看，驚見一名陌生男子躺在床上熟睡，嚇得她叫醒同住的大伯，一起將這名男子趕出家門；這名女子隨後檢查住屋環境，發現家中剩菜全被吃完、兒子被偷走一件內褲，荒唐行徑令她相當傻眼。游泳池示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博）

2021/09/21 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州近期發生一起荒唐事件，一名人妻半夜前往客房查看，驚見一名陌生男子躺在床上熟睡，她嚇得叫醒同住的大伯，一起將這名男子趕出家門；這名女子隨後檢查住屋環境，發現家中剩菜全被吃完、兒子被偷走一件內褲，荒唐行徑令她相當傻眼；據悉，警方已逮捕這名男子，並送往醫院檢查精神狀況。

綜合外媒報導，人妻斯蒂德曼（Stacy Steadman）與雷蒙德（Raymond Pearson）丈夫、兒子以及大伯皮爾森（Bryant Pearson）同住。她於本月13日半夜醒來後，看見客房燈光亮著，前往查看驚見一名陌生男子躺在床上熟睡，她趕緊叫醒大伯，2人一起將這名男子趕出家門。

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陌生男子離開後，斯蒂德曼開始仔細檢查屋內情況，發現前晚剩菜雞肉全被吃光，後門也被打開，往前靠近一看發現游泳旁邊有一件淋濕褲子，由此可推測，陌生男子曾跳進游泳池游泳，不僅如此，他還在浴室點燃一根蠟燭，偷走一件兒子的內褲，荒唐行徑讓她傻眼，轉而向警方報案。

丈夫雷蒙德提到，當日凌晨約4點外出上班前，看見這名陌生男子裸上身在街上徘徊，他說，「我一直等到這名男子走遠，我才安心開車離開」，尚不清楚這名男子如何進入家中；警方表示，經搜索已逮捕這名涉嫌竊盜罪男子，初步懷疑他是喝醉才犯案，已送往醫院檢查個人精神狀態。

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