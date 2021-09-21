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    危險！中國民航機飛的比房子還低 網酸：911二十週年才剛過...

    中國成都「B-12DR」民航飛機，以超低空飛行的狀態，穿越新都區市中心，涉嫌違反最低飛行高度的規定，相當危險。（圖擷取自微博）

    中國成都「B-12DR」民航飛機，以超低空飛行的狀態，穿越新都區市中心，涉嫌違反最低飛行高度的規定，相當危險。（圖擷取自微博）

    2021/09/21 11:29

    〔即時新聞／綜合報導〕好危險！中國網路近日瘋傳一段影片，一架民航飛機竟以「低於建築物」的飛行高度翱翔在成都人口稠密區，相當危險，但記者求證航空公司僅得到「沒有偏離航線，正全力配合調查。」如此不慍不火的回應，也引發輿論撻伐。

    綜合中媒報導，當地時間本月18日，中國成都居民捕捉到一台四川飛歌航空科技有限公司「B-12DR」民航飛機，以超低空飛行的狀態，穿越新都區市中心，當地是繁華的人口稠密區，著名的四川音樂學院就在附近，此舉涉嫌違反最低飛行高度「需高於最高障礙物300公尺以上」的規定。

    報導提到，飛歌航空於20日下午回應：「航線沒有偏離，正全力配合調查，低空飛行開放過程中，這是所有參與方都需要共同面對的問題，相信之後會愈來愈好」；而四川民航監管局則表示：「正在調查此事，若涉嫌違規，危害公共安全將依法究責。」

    對此，中國網友表示：「那是恐怖分子，有目的性的。」、「雷達居然沒有發現？怎麼監管的？911二十年紀念日才過去幾天，把安全當兒戲？」、「能找到會開飛機的臨時工，也挺不容易的」、「第一視角的鏡頭，不說還以為是哪個劇組在拍電影呢 ！」

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