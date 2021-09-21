為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》壓制中國！ 美空軍：評估改裝MC-130J成水上飛機

    美國空軍特種作戰司令部，評估在MC-130J運輸機上，安裝「可移除式兩棲浮動改良組件」原型。（圖擷取自美國空軍特種作戰司令部官網）

    美國空軍特種作戰司令部，評估在MC-130J運輸機上，安裝「可移除式兩棲浮動改良組件」原型。（圖擷取自美國空軍特種作戰司令部官網）

    2021/09/21 10:28

    〔即時新聞／綜合報導〕美國洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）旗下最新改良的MC-130J「超級大力士」運輸機，不但體積加大，配置新的駕駛艙及發動機外，美軍為了因應中國日益增強的軍力，正評估為其進行改裝，未來有望能在水上降落，增加機動性。

    根據《Business Insider》報導，美國空軍特種作戰司令部（Air Force Special Operations Command，AFSOC）指出，其研究小組正在評估設計可裝載於MC-130J機上的「可移除式兩棲浮動改良組件（Removable Amphibious Float Modification）」原型，盼能增進該機的起降機動性與遠征性能。

    報導提到，空軍特種作戰司令部認為，中國海軍與飛彈軍火庫儲備量日益增長，面對持續升高的軍事壓力，使美軍評估將特殊載具與快速部隊運送至東亞周邊緣海，並讓從1960年代上線服役的C-130J，能具備陸海空三棲的作戰能力。

    報導指出，單台MC-130J運輸機要價1.14億美元（約新台幣31.68億元），機上具有先進的導航與雷達系統，具備在敵軍領土飛行的能力，改良後的水陸兩棲版機型，將能支持海上與近海作戰、情報偵蒐等行動。

    報導續指，AFSOC科學系統暨技術創新處副處長特蘭瑟姆（Josh Trantham）中校表示：「海上起降的性能，等同於提供海上作戰，近乎無限的著陸地點，同時擴增了MC-130J突擊隊的作戰範圍及生存能力。」

    未來MC-130J運輸機，將能具備陸海空三棲的作戰能力。（圖擷取自美國空軍特種作戰司令部官網）

    未來MC-130J運輸機，將能具備陸海空三棲的作戰能力。（圖擷取自美國空軍特種作戰司令部官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》合約價值近9億 芬蘭CV90戰車進行中期壽命改良
    2021/07/31 13:15

    軍情動態》合約價值近9億 芬蘭CV90戰車進行中期壽命改良
    嘉義縣爭取1億元前瞻經費 設水上國民運動中心
    2020/11/04 21:00

    嘉義縣爭取1億元前瞻經費 設水上國民運動中心

    數位五倍券綁聯邦 享最高2700元回饋
    嘉義水上空品區樹木、壘球場 保留到年底
    2020/05/19 20:12

    嘉義水上空品區樹木、壘球場 保留到年底
    111年南靖糖廠 耗費2年完成文史調查專書
    2019/09/03 20:34

    111年南靖糖廠 耗費2年完成文史調查專書
    國三8車連環撞 12傷
    2018/03/20 06:00

    國三8車連環撞 12傷
    水上愛心嘉年華邁入第13年 義賣金額創新高
    2016/12/04 17:35

    水上愛心嘉年華邁入第13年 義賣金額創新高
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播