軍情動態》壓制中國！ 美空軍：評估改裝MC-130J成水上飛機

美國空軍特種作戰司令部，評估在MC-130J運輸機上，安裝「可移除式兩棲浮動改良組件」原型。（圖擷取自美國空軍特種作戰司令部官網）

2021/09/21 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）旗下最新改良的MC-130J「超級大力士」運輸機，不但體積加大，配置新的駕駛艙及發動機外，美軍為了因應中國日益增強的軍力，正評估為其進行改裝，未來有望能在水上降落，增加機動性。

根據《Business Insider》報導，美國空軍特種作戰司令部（Air Force Special Operations Command，AFSOC）指出，其研究小組正在評估設計可裝載於MC-130J機上的「可移除式兩棲浮動改良組件（Removable Amphibious Float Modification）」原型，盼能增進該機的起降機動性與遠征性能。

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報導提到，空軍特種作戰司令部認為，中國海軍與飛彈軍火庫儲備量日益增長，面對持續升高的軍事壓力，使美軍評估將特殊載具與快速部隊運送至東亞周邊緣海，並讓從1960年代上線服役的C-130J，能具備陸海空三棲的作戰能力。

報導指出，單台MC-130J運輸機要價1.14億美元（約新台幣31.68億元），機上具有先進的導航與雷達系統，具備在敵軍領土飛行的能力，改良後的水陸兩棲版機型，將能支持海上與近海作戰、情報偵蒐等行動。

報導續指，AFSOC科學系統暨技術創新處副處長特蘭瑟姆（Josh Trantham）中校表示：「海上起降的性能，等同於提供海上作戰，近乎無限的著陸地點，同時擴增了MC-130J突擊隊的作戰範圍及生存能力。」

未來MC-130J運輸機，將能具備陸海空三棲的作戰能力。（圖擷取自美國空軍特種作戰司令部官網）

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