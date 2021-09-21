駐教廷使館中秋餐會 台梵合作新LOGO亮相

駐教廷大使館舉辦中秋餐會，多位教廷高階神職人員皆出席。（中央社）

2021/09/21 09:09

〔中央社〕駐教廷大使館昨天邀請友台神職人員歡聚慶祝中秋，席間公布使館設計的一個新LOGO，象徵台灣響應教宗「眾位弟兄」通諭，積極在國際推動人道、友愛、和平等台梵共同價值。

多位教廷高階神職人員出席餐會，包括教廷「促進整體人類發展部」部長涂克森（Peter Turkson）樞機主教，教廷「駐馬爾他騎士團特別代表」鐸瑪士（Silvano Tomasi）樞機主教，教廷宗教對話委員會祕書長英都尼（Kodithuwakku K. Indunil ），以及曾在台服務多年的教廷宗教對話委員會副祕書長鮑霖（Batairwa Paulin）。

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涂克森帶領與會者一起餐前禱告。他致詞表示，很感謝駐教廷大使館的邀約，希望台灣人與全世界慶祝中秋節的華人，都能享受這個重要節日帶來的溫馨團圓。

駐教廷大使李世明致詞表示，中秋節是傳統感謝豐收的節日，在這個「月圓人團圓」的日子，使館很高興邀請大家齊聚一堂，分享羅馬台灣餐廳準備的美食，和專程從台灣運來的道地月餅。

李世明並分享8月利用暑休假期前往西班牙知名朝聖地「聖雅各之路」（Santiago de Compostela）徒步朝聖的心得。

他表示，在教廷服務近6年，常聽神職人員分享朝聖經驗，聖雅各之路已有超過千年歷史，1982年先教宗聖若望保祿二世在當地曾發表著名演說，呼籲歐洲「重新找到自我、活出自我、發現自我」，更激勵全球成千上萬行者前往追尋內在認同。

李世明指出，今年適逢聖雅各禧年，教宗方濟各致函聖雅各總主教，鼓勵眾人「走出自我，與他人相遇」，受到教宗的言語鼓舞，儘管全球疫情持續，行前準備困難，他仍決定踏上這條「與天主、他人和自己相遇的道路」，在8月15日聖母升天節，開啟為期5天的「為台灣而走」徒步朝聖之旅，共計走了115公里。

李世明回憶，5天行腳期間，為爭取時間，每日天未亮即出發，平均步行7至8小時，猶記得第一天行程尚未結束前，已是跛腳而行，最後能順利走完，需感謝天主保佑及自己對台灣的堅定信念驅使，一路上遇到世界各地朋友，各有踏上旅途的理由，沿途交流也讓他深信，「 我們珍愛的寶島台灣，『德不孤必有鄰』」，必會持續走出更寬廣的民主自由道路。

李世明介紹使館推出的新LOGO，將台灣的友善精神（Friendly Taiwan）與教宗的眾位弟兄通諭（Fratelli Tutti）巧妙融合，象徵台梵將持續攜手捍衛自由、人權、民主等共同價值，幫助世界各國對抗疫情，提供苦難弱勢者人道援助。

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