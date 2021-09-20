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    俄羅斯國會大選涉舞弊恐嚇 德國歐盟譴責

    德國政府發言人塞柏特今天表示，俄國國會大選傳出舞弊，必須嚴正看待並徹底調查。（美聯社檔案照）

    德國政府發言人塞柏特今天表示，俄國國會大選傳出舞弊，必須嚴正看待並徹底調查。（美聯社檔案照）

    2021/09/20 22:38

    〔中央社〕德國政府發言人塞柏特今天表示，俄國國會大選傳出舞弊，必須嚴正看待並徹底調查。歐盟則譴責反對派在選前遭到恐嚇，且大選過程缺乏國際獨立觀察人。

    法新社報導，德國政府發言人塞柏特（Steffen Seibert）在柏林對記者表示：「選舉觀察人提出指控，俄國反對派成員提到有大量的違規行為。這必須被嚴正看待與釐清。」

    選舉結果今天出爐，顯示俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）所屬「團結俄羅斯黨」（United Russia）取得國會絕大多數席次。反對派指控當局大規模作票。

    3天的國會選舉在19日結束投票。普廷的批評者在選前遭遇空前鎮壓，選前民調顯示團結俄羅斯黨的支持度來到史上新低。不過，團結俄羅斯黨依舊在國會取得2/3多數席次，團結俄羅斯黨理事會秘書圖爾恰克（Andrei Turchak）還稱這是一次「贏得乾淨且令人信服的勝利」。

    歐盟今天則指控選前出現一種恫嚇氛圍。歐洲對外事務部（EEAS）發言人史丹諾（Peter Stano）說：「我們在選前看到的是，所有發出批評的獨立聲音都面臨遭到恐嚇的氣氛。」

    史丹諾在媒體簡報會上說，反對派聲稱選舉出現大規模舞弊，歐盟對於來自當地選舉觀察人的舉報深表關切。

    他說：「那裡沒有國際的獨立觀察人，所以很難看到選舉過程實際上如何進行。不過有多個當地獨立觀察人回報，選舉期間出現許多違規行為。」

    他表示，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）和俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將在本週於紐約舉行的聯合國大會（UN General Assembly）展開場邊會晤。

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