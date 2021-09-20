川普躺槍！潛艦風波續發酵 法外長撂重話醮拜登

法國外長勒德里安直批拜登是「不用推特的川普」。（美聯社資料照）

2021/09/20 20:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲與美國、英國締結新的「澳英美三方安全夥伴（AUKUS）」，取消向法國採購12艘柴電潛艦，改由美國協助建造8艘核動力潛艦，法國對於失去數百億美元交易震怒，外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）除痛批澳洲背信忘義外，還直批拜登是「不用推特的川普」！

法國總統馬克宏17日決定召回駐美和駐澳大使以示抗議，是1778年以來法國首度召回駐美大使，美澳兩國則表示遺憾和理解，矢言致力解決分歧。不過勒德里安18日接受法國電視二台採訪時，指責這兩國「口是心非」，「嚴重違反（盟友間）信任」，反映了法國盟友的「蔑視」。

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勒德里安指出，召回大使是非常具有象徵意義的動作。因為這件事中，既有謊言，說一套做一套，背信棄義，又不把法國放在眼裡。他說：「我們召回大使，是為了要弄清楚事情的原委，同時要向我們曾經的夥伴國家表達強烈的憤慨，要他們知道我們之間真的出現了嚴重危機。」

他話鋒一轉，矛頭指向美國總統拜登，直指他和前任川普沒兩樣，差別只是拜登沒用推特。

《路透》分析，歐盟國家好不容易擺脫處處以「美國優先」的川普，但從阿富汗撤軍到澳洲潛艦合約，拜登一再採取我行我素的單邊主義，把歐洲盟邦擺在一邊。

拜登已主動要求與法國總統馬克宏通電話，英國《衛報》分析，這件事如何善了，將牽動美國與歐盟國家之間的抗中聯盟，如果無法擺平，得利的將是中國。

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