東京疫情續降溫 時隔約兩個半月低於400例

日本東京都COVID-19疫情持續降溫，今天新增302例確診病例，不僅連續5天單日新增低於千例，也是繼7月5日以來時隔約兩個半月，單日新增再度低於400例。（美聯社）

2021/09/20 18:40

〔中央社〕日本東京都COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續降溫，今天新增302例確診病例，不僅連續5天單日新增低於千例，也是繼7月5日以來時隔約兩個半月，單日新增再度低於400例。

日本放送協會（NHK）及每日新聞報導，東京都至今累計病例數37萬2292例，包括2801例死亡病例；重症患者數較昨天減少2人，總數169人。

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同屬首都圈的埼玉縣今天新增155例確診病例，是7月19日以來單日新增再度低於200例，至今累計病例數11萬3211例，包括975例死亡病例。

千葉縣今天新增157例確診病例，繼7月20日以來單日新增再度低於200例，至今累計病例數9萬8456例，包括974例死亡病例。

大阪府疫情也持續趨緩，今天新增268例確診病例，較上週一的452例減少184例，連續19天低於上週同日。

繼7月24日的283例後，大阪府時隔近兩個月再度低於300例。

大阪府至今累計病例數19萬6042例，包括2918例死亡病例。

愛知縣今天新增183例確診病例，繼8月2日以來單日新增再度低於200例，至今累計病例數10萬3714例，包括1107例死亡病例。

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