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    「最長壽同卵雙胞胎」換人！ 107歲日本姊妹到老才能結伴出遊

    炭山梅野與兒玉古梅2位女士為「有史以來最長壽同卵女性雙胞胎」及「仍在世最年長的女性同卵雙胞胎」。（圖取自推特，本報合成）

    炭山梅野與兒玉古梅2位女士為「有史以來最長壽同卵女性雙胞胎」及「仍在世最年長的女性同卵雙胞胎」。（圖取自推特，本報合成）

    2021/09/20 19:39

    〔即時新聞／綜合報導〕日本是出名的長壽之國，一對日本雙胞胎姊妹炭山梅野（炭山ウメノ）及兒玉古梅（兒玉コウメ）獲得金氏世界紀錄認證，是全世界最長壽的雙胞胎，她們出生在1913年11月5日，截至今天（20日）已經107歲10個月15天。

    綜合外媒報導，今天是日本敬老日，日本金氏紀錄株式會社宣布，炭山梅野與兒玉古梅2位女士為「有史以來最長壽同卵女性雙胞胎」及「仍在世最年長的女性同卵雙胞胎」。

    炭山梅野與兒玉古梅出生在1913年，來自日本香川縣13口大家庭，她們經歷兩次世界大戰，據說她們年輕時就像連續劇《阿信》的劇情一樣刻苦、奮鬥，而且常因身為雙胞胎而被欺負。

    兩人讀完小學後被迫分離，兒玉古梅離開故鄉香川小豆島謀生，後來嫁給外島人，炭山梅野則嫁給小豆島本地人。後來她們家住離彼此300多公里的地方，只在婚喪喜慶時見面，但年齡到70歲後，兩人常結伴到佛教聖地旅遊。

    因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情緣故，金氏世界紀錄以郵寄形式將證書分別寄到兩人的養老院，據養老院工作人員說，炭山梅野收到時高興得喜極而泣。

    在她們之前，最長壽的雙胞胎是日本著名的「金婆婆與銀婆婆」，雙胞胎成田金及蟹江銀，她們出生在1893年8月1日，成田金在2000年1月23日過世，享嵩壽107歲；蟹江銀在2001年2月28日過世，享嵩壽108歲。

    炭山梅野（左）及兒玉古梅（右）獲金氏世界紀錄認證，為全世界最長壽的雙胞胎。（圖擷取自推特@GWRJapan）

    炭山梅野（左）及兒玉古梅（右）獲金氏世界紀錄認證，為全世界最長壽的雙胞胎。（圖擷取自推特@GWRJapan）

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