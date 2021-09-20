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    武漢肺炎》韓國首爾突破感染達2703例 30幾歲最多

    韓國首都圈武漢肺炎確診人數持續增加，也傳出不少接種疫苗後仍確診的突破感染病例，據首爾市統計，相關病例累計至少2703例，以30至39歲占最大宗。（歐新社）

    韓國首都圈武漢肺炎確診人數持續增加，也傳出不少接種疫苗後仍確診的突破感染病例，據首爾市統計，相關病例累計至少2703例，以30至39歲占最大宗。（歐新社）

    2021/09/20 18:16

    〔中央社〕韓國首都圈武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數持續增加，也傳出不少接種疫苗後仍確診的突破感染病例，據首爾市統計，相關病例累計至少2703例，以30至39歲占最大宗。

    韓國聯合新聞通訊社報導，據首爾市政府統計，市內突破感染病例截至18日為止累計2703例，其中776例年齡在30至39歲，約占29%，其次為70歲以上，共638例，約占24%。

    突破感染是指已接種一劑嬌生疫苗（Johnson & Johnson），或2劑阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）、輝瑞（Pfizer）BNT或莫德納（Moderna）疫苗後經過2週，體內形成抗體後仍確診的狀況。

    韓國至今累計28萬7536例確診，近期新增確診病例又開始向首都圈聚集，首爾市19日確診人數達583例，創下週日新高。

    截至今天凌晨零時，韓國完成所有疫苗接種人數接近2217萬人，占總人口43.2%；已接種至少一劑疫苗人數超過3650.5萬人，占71.1%，以已開放接種年齡人口數計算的接種率則達81.5%，其中50歲以上族群接種率達92.1%，18至49歲族群則約73.5%。

    韓國政府目標在10月底前將完成所有疫苗接種人數占比提升至7成，但隨著變種病毒株入侵，突破感染病例增加，部分專家建議應再提高接種率，減少確診及重症機率，政府也將目標接種率提高至8成。

    韓國防疫當局先前公布將放寬接種對象範圍的計畫，預估9月底將發表針對12至17歲族群及孕婦的詳細接種計畫。據當局統計，18歲以上接種對象目前約有578萬人尚未接種，即將開放的12歲至17歲族群約277萬人，孕婦約30萬人。

    為鼓勵民眾積極響應接種，當局表示將進一步研議針對完成接種者的優惠措施。

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