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    為潛艦合約反目 澳洲提戰時情誼恐難息法方怒氣

    澳洲上週證實解除與法國的潛艦合約，改與英美達成防務協議，引發澳法外交齟齬。圖為澳洲潛艦SSG 77。（歐新社）

    澳洲上週證實解除與法國的潛艦合約，改與英美達成防務協議，引發澳法外交齟齬。圖為澳洲潛艦SSG 77。（歐新社）

    2021/09/20 17:00

    〔中央社〕澳洲上週證實解除與法國的潛艦合約，改與英美達成防務協議，引發澳法外交齟齬。澳洲副總理喬伊斯今天說，澳洲早已在兩次世界大戰中犧牲許多官兵來證明對法國的感情。

    澳洲突然決定取消多年前談成的巨額潛艦合約，惹怒了法國。

    法新社報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）正在訪問華府，暫代總理的喬伊斯（Barnaby Joyce）說：「澳洲無須證明對法國的親近和感情，以及守護法國自主、自由和平等的堅定願望。」

    他說：「在一戰和二戰期間，數萬名澳洲人不是命喪法國，就是為了保護法國領土免受周圍國家侵略而犧牲。」

    不過，就算他重提法國古早時期經歷過的難關，法國人也不太可能息怒。

    澳洲上週宣布，將取消委託法國海軍船舶集團（Naval Group）打造12艘傳統潛艦的數百億美元合約，轉而向美國採購核動力潛艦。法國為此一再抨擊美澳，甚至稱這是在法國「背後捅一刀」。

    法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已召回駐坎培拉和駐華府大使，法國官員也指責美英澳3國在成立AUKUS防務聯盟上未據實以告。

    澳洲則強調與法國關係的重要性，但澳洲在試圖抗衡中國在亞太地區日益增長的影響力之際，堅稱自己的決定符合國家利益。

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