打壓實驗室洩毒論挨批 《刺胳針》態度逆轉刊文籲公開透明辯論

世衞疫情溯源專家小組英國成員達斯札克，多次否定實驗室洩漏理論。他原本在《刺胳針》主持的武漢肺炎委員會，已正式將他除名。（路透檔案照）

2021/09/20 15:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕國際權威科學期刊《刺胳針》（The Lancet），因其對有爭議的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）大流行起源的報告有袒護中國之嫌，受到嚴厲批評，在各界壓力下，《刺胳針》態度大轉彎，日前發表了16位科學家的「另一種觀點」，呼籲就病毒是否從中國實驗室洩漏，進行「客觀、公開和透明的辯論」。

世界衛生組織（ＷHO）疫情溯源專家小組英國成員達斯札克（Peter Daszak），一再否定「實驗室洩漏論」，不過，後來被揭露，他主持聯合國贊助的「刺胳針COVID-19委員會」（The Lancet COVID-19 Commission），而英媒先前陸續揭發《刺胳針》之前堅拒刊登由頂尖學者所撰、懷疑病毒源於自然之說的論文，原因就是達斯札克主持的COVID -19委員會從中作梗。

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東窗事發後，達斯札克6月間遭該委員會除名；此外，達斯札克也被踢爆與中國武漢病毒研究所關係密切，並把美國政府大筆撥款資助該研究所，協助該所從事改造病毒的「功能增益」實驗。

《福斯新聞》9月19日報導，17日發表的這篇題為「呼籲就SARS-CoV-2（武肺病毒）起源進行客觀、公開和透明的科學辯論」的文章，由16位科學家簽名，他們認為與實驗室相關事故的理論是「合理的」，還有病毒具有自然起源理論，這兩種理論都不應該被排除。

科學家在文章中寫道，無論是人畜共患病的壓倒性證據，還是和研究相關來源的證據都很缺乏。因此病毒起源尚無定論。

他們表示，根據當前的科學文獻，並輔以他們自己對冠狀病毒基因組和蛋白質的分析，他們認為目前沒有令人信服的證據存在，可以在自然來源和研究相關來源（實驗室洩漏）的兩種可能性中做出選擇。

文章作者還批評了《刺胳針》於2020年2月發表的一篇有爭議性的「支持科學家聲明」，該聲明強烈譴責暗示COVID-19不是自然起源的「陰謀論」。

據英國《週日郵報》報導，前述聲明正是由達斯札克在幕後秘密操刀，聲明中還讚揚中國科學家「勤奮而有效地工作，迅速確定了這次爆發背後的病原體…並與全球衛生界透明地分享他們的結果。」

《刺胳針》後來還將所有質疑實驗室洩毒的理論，都貼上「錯誤訊息」標籤，形同扼殺科學界的另一種聲音。

達斯扎克一直是白宮首席醫療顧問佛奇博士的堅定盟友，他擔任主席的「生態健康聯盟」（EcoHealth Alliance），直接與中國武漢病毒所合作研究冠狀病毒。據相關報導透露，雙方的合作關係長達11年。

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