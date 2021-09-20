SpaceX全素人太空員創新猷拜登未回應 馬斯克酸：他還在睡

美國總統拜登對於全素人太空任務里程碑遲遲未發聲，SpaceX首席執行官馬斯克狠酸拜登還在睡。（法新社）

2021/09/20 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕人類史上首次由全素人太空人組成的團隊，SpaceX「靈感四號」（Inspiration4）結束3天離地575公里的飛行，安全降落在佛羅里達外的大西洋海面，為聖裘德兒童研究醫院（St. Jude Children's Research Hospital）募得超過2.1億美元（約新台幣58億元）金額，不過美國總統拜登卻未對此發聲，SpaceX首席執行官馬斯克狠酸拜登還在睡。

綜合外媒報導，由美支付公司「Shift4 Payments」執行長艾薩克曼（Jared Isaacman）發起首個商業太空任務「Inspiration4」，4名素人搭乘SpaceX的太空船「天龍號」，在台灣時間16日由獵鷹9號火箭推進升空，進行為期3天的太空旅程，並替聖裘德兒童研究醫院（St. Jude Children's Research Hospital）募款，台灣時間昨（19日）上午7時順利降落於佛州大西洋海域，完成任務。

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馬斯克透過「靈感四號」任務籌集了6020萬美元（新台幣16.66億元）的捐款，就在機組人員從軌道上送回幾個小時後，馬斯克又承諾將捐款5000萬美元（約新台幣13.8億元），使該活動的總募款額超過2.1億美元（約新台幣58億元）。

包含NASA以及SpaceX的競爭對手波音、洛克希德馬丁、藍色起源，以及亞馬遜創辦人貝佐斯都紛紛表示祝賀，不過美國總統拜登卻未對此表示看法，有網友詢問在推特馬斯克，這4名幫助聖裘德兒童研究醫院募集數億美元的太空人未獲美國總統認可，你有什麼看法，馬斯克僅簡短回應「他還在睡」（He’s still sleeping），嘲諷意味十足。

He’s still sleeping — Elon Musk （@elonmusk） September 19, 2021

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