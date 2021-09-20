美英助澳造核潛艦 北韓嗆︰破壞區域平衡將採相應措施

北韓當局對美英澳合作打造核潛艦一事表達不滿。圖為北韓最高領導人金正恩。（美聯社檔案照）

2021/09/20 15:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國、英國和澳洲宣布成立「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）聯盟，並罕見同意向澳洲輸出核潛艦技術，引起積極擴張區域勢力的中國，以及原本與澳洲簽訂造艦合約的法國不悅。《韓聯社》20日報導，北韓當局也對此表達不滿，指責美國破壞區域戰略平衡，北韓將採相應措施。

據報導，北韓外務省報導局對外報導室長（下稱報導室長）20在回應《朝中社》記者提問時表示，美、英、澳建立三邊安全合作機制，美英2國將透過技術轉讓，支持澳洲海軍建造核動力潛艦的做法，將破壞印太地區戰略平衡，誘發連鎖式核軍備競賽，是「極為無趣的危險行徑」。

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報導室長表示，朝方正縝密分析美國做此決定的背景和前景，一旦對北韓國家安全造成絲毫的負面影響，定將採取相應的措施。當前局勢也再度「鐵一般證明」，為應付不斷變遷的國際安全環境，北韓要不斷著眼強化國防力量，一刻都不能鬆懈，言下之意是朝方日前試射導彈增強軍力是正當之舉。

報導室長還指責拜登政府上台後，美國的「雙重標準行為」愈演愈烈，只要符合本國利益，即便傳播核技術也在所不辭，顛覆國際核不擴散機制的始作俑者正是美國。朝方還援引中國等鄰國，乃至美國盟友的說法，譴責美國此舉「不負責任、背信棄義、不可預測」。

《路透》去年9月引述美國高官指出，北韓和伊朗重啟遠程導彈合作計畫，有可能轉移核技術。在美國決定向澳軍轉讓核技術後，北韓也可能對外輸出核技術，或重啟洲際彈道導彈（ICBM）試射活動。

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