來不及道謝！協尋救回心臟驟停民眾 無名英雄竟已車禍亡

新加坡民防部隊在臉書協尋好心人，他用自動體外心臟去顫器（AED）以及人工呼吸救回1名心臟驟停男子性命，不料這名無名好心人已在日前車禍身亡。（路透）

2021/09/20 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡民防部隊在臉書協尋好心人，他在今年5月發現一名騎腳踏車時突然心臟驟停的男子，用自動體外心臟去顫器（AED）以及人工呼吸救回男子性命，不料在民防部隊PO文後1小時，這名無名好心人身分揭曉，是1名消防員，但他已在日前車禍身亡。

據《聯合早報》報導，民防部隊18日在臉書表示，當局頒發社區援救者獎（Community Lifesaver Award）給2名救生員唐杰（音譯）和梁偉傑（音譯），他們兩人與另一名無名的好心人，在今年5月底救了一名騎腳踏車時突然心臟驟停的男子，民防部隊希望這名好心人可以現身，希望也向他表達感謝。

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貼文短短1個小時後，好心人的身份曝光，原來這名好心人是30歲的民防部隊消防員默罕默德‧沙里法（Mohamed Shariff），當時沙里法休假，事發時剛好路過，立即實施急救，挽回男子性命。

不料，沙里法在這篇尋人啟事前5天，也就是14日時騎著電單車不明原因撞擊貨櫃車，傷勢過重，當場車禍身亡；透露這一訊息的是沙里法的兩名好朋友，他們說，沙里法曾與他們分享救人的經過。

民防部隊之後證實好心人沙里法，讚「民防人員無論在不在崗位上，都致力於在危難時為公眾提供援助，這一認知令人欣慰。」也對沙裡法的意外離世表示遺憾，願他安息。

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