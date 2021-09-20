南韓成功試射潛射飛彈好開心 北韓科研高層嗆：才剛起步而已啦

北韓過去也曾經試射潛射飛彈，但尚未從潛艦上試射過。（美聯社）

2021/09/20 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕南韓於15日從潛艦「島山安昌浩」號上成功試射首枚國造潛射彈道飛彈（SLBM），預計2022年下半年可投入實戰部署。不過北韓國防科學院院長張昌河今日在北韓官媒《朝中社》撰文，嗆南韓自主研發的潛射彈道飛彈「只不過是剛起步」，無法在戰爭中成為有效的軍事攻擊手段。

南韓《韓聯社》引述《朝中社》報導 ，張昌河指出，南韓所發射的「根本就不是潛射彈道飛彈」，只是一枚射程不到500公里的「戰略彈道飛彈」，從發射器上加裝折疊尾翼這點就可以看出技術仍處於初級階段，還包括尚未掌握水下發射核心技術。

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張昌河在文章中嗆聲，指南韓的潛射彈道飛彈還在起步階段，無法在戰爭中成為有效的軍事攻擊手段，不僅不具備戰略價值，也尚未達到威懾階段。張昌河也在文章中警告南韓，若專注於研發戰略潛艦，將會讓朝鮮半島的緊張態勢升級，讓北韓更加明確地意識到「我們該做些什麼」。

不過分析人士認為，這是因為南韓領先北韓、成為「第7個成功試射潛射彈道飛彈的國家」而感到不滿，北韓過去曾在2015年進行「北極星1型」、「北極星3型」潛射飛彈水下試射，並在閱兵式陸續公開「北極星4型」與「北極星5型」潛射飛彈，但北韓尚未在潛艦上完成潛射飛彈水下試射。

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