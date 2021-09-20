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    江西驚現復陽病例！網友紛紛崩潰：一覺醒來天都變了

    江西豐城出現復陽病例，官方罕見公布密切接觸者的詳細活動軌跡。圖為江西孩童接受檢測。（法新社）

    江西豐城出現復陽病例，官方罕見公布密切接觸者的詳細活動軌跡。圖為江西孩童接受檢測。（法新社）

    2021/09/20 12:22

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不止，福建成為重災區，江西豐城市疾控中心也於今（20日）緊急通報，當地出現1名復陽病例鄒某，罕見公布詳細足跡，引發網友熱議。

    根據《人民日報》報導，江西豐城市疾控中心於今（20日）緊急通報，當地在對集中隔離點被隔離人員做核酸檢測時，發現1名復陽病例鄒某，17日時曾與宋某同搭一班高鐵的同一車廂從長沙南到南昌西，目前宋某已被隔離觀察，宋某的部分密切接觸者也已確定，並實施管控措施，同時罕見公布宋某的活動軌跡，地點包含高鐵、飯店、超市、餐廳、員工宿舍、購物廣場等，要求與宋某曾有過交集的人員立刻向當地社區報備，並做好防護措施，前往豐城市疾控中心核酸檢測門診做核酸檢測，減少外出。

    對此，中國網友紛紛無奈表示，「江西人要裂開了」、「心心念念想回家1個多月了，現在所有事情都差不多結束了，票都買好了，結果？」、「昨天剛愉快的到家，一覺醒來天都變了」、「就在我學校附近，傻了，國慶回家的票都買好了 ​」、「江西咋也有了啊！馬上中秋，國慶了，大家出門還是要注意防範！」、「貌似在最熱鬧的地方逛了一大圈，希望他沒事，那這一大撥就都沒事了」、「作為江西人，我是真的怕了」。

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