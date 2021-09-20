廈門病例狂增，網友爆料：有人第一輪檢測都還沒做。圖為廈門民眾接受檢測。（法新社）

2021/09/20 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不止，昨（19日）再度新增確診病例49例、無症狀感染者13例，其中福建廈門本土病例不減，引發網友熱議。

根據中國衛健委公告，昨（19日）0時至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例49例，其中本土病例28例（均在福建，其中廈門市16例、莆田市7例、泉州市5例），境外輸入病例21例（雲南9例，上海4例，浙江2例，廣西2例，四川2例，福建1例，山東1例）；新增無症狀感染者13例，其中本土病例1例（在雲南德宏傣族景頗族自治州），境外輸入12例。

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對此，中國網友紛紛表示，「廈門某些社區測核酸還是要保持秩序啊，可別擠成亂糟糟的」、「廈門同安亂的啊，沒人管嗎？」、「就廈門這措施，還有多少人沒完成第一輪核酸還不知道呢？還有多少潛在風險呢？我同事一直排不上隊，第一輪還沒做」、「為什麼沒有省外支援隊來支援福建？」、「節日不知道會不會又造成擴散」。

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