姊妹才走出警局...搭便車竟遭3狼輪姦拿香菸燙傷

印度北方邦一對姊妹被載往靠近下道某間雜貨店，遭到3名男子輪姦，甚至拿香菸燙傷她們。地下道示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

2021/09/20 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦發生一起姊妹被3男輪姦案件，妹妹日前與丈夫發生爭執後，在長姊陪同下前往警局做筆錄，2人離開警局，隨後搭上一台路過私人救護車，未料被載往陌生雜貨店，並遭到車上3名年輕男子性侵，甚至拿香菸燙傷她們；據悉，警方已逮捕3名男嫌。

綜合外媒報導，妹妹日前因為與自己的丈夫發生衝突，被警局傳喚前往做筆錄，以尋求與丈夫和解方法；本月10日在長姊陪同下前往埃塔瓦鎮（Etawah）女子警局報到。

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報導提到，姊妹離開警局後，等待叫車抵達警局時，路過一台私人救護車停下，車上3名年輕男子表示願意順路載她們一程，當時姊妹未多想便上車；然上車不久遭強性灌酒，接著載往靠進地下道某一間商店停靠，3男嫌開始對姊妹輪姦，甚至拿起香菸燙傷皮膚。

派出所警員西迪基（Mohammad Hamid Siddiqui）表示，警方在地下道巡邏時，稍走近就發現有名男子逃跑蹤跡，緊追抵達商店後，立刻聽見女子哭泣聲，並發現姊妹遭性侵，並立刻逮捕3名男嫌。

警方本月11日表示，3名男嫌皆為當地城鎮居民，其中2名為私人救護車司機，已展開細部調查。

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