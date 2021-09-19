武漢肺炎》馬來西亞高風險群追加疫苗 預計10月起接種第三劑

馬來西亞將為高風險族群追加接種武漢肺炎疫苗，對象包括前線人員、免疫力較低者、有慢性病的年長者等。圖為吉隆坡醫院內武漢肺炎隔離病房。（彭博）

2021/09/19 23:24

〔中央社〕馬來西亞將為高風險族群追加接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，對象包括前線人員、免疫力較低者、有慢性病的年長者等；衛生官員表示，預計10月開始施打追加劑。

以色列、新加坡等國已開始為民眾施打追加劑，以增強保護力。馬來西亞也將為特定族群接種第3劑疫苗。

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「星報」（The Star）報導，馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）今天表示，政府已決定為前線人員、年長者等對象施打追加劑，「由於第2劑接種過後一段時間，免疫力可能會下降，施打第3劑能為高風險族群提升免疫力」。

馬國衛生部長凱里（Khairy Jamaluddin）說明，預計10月開始為高風險族群追加施打第3劑疫苗。這包括有慢性病的年長者、前線人員、免疫力較低者、住在長照機構者及在長照機構工作者。

不過，凱里也說，衛生部目前尚未決定是否全民都需要接種追加劑。

馬來西亞人口約3270萬人，據官方統計，截至18日，馬國67.2%人口已接種一劑疫苗，56%已完整接種。

此外，星洲網報導，依斯邁沙比利表示，為預備邁入COVID-19成為地方性流行病階段，馬國政府將發送關懷救助包給當地低收入家庭，協助民眾抗疫。關懷救助包內含可循環使用的面罩、自我檢測試劑組、血氧機及溫度計等物品。

馬來西亞自7月中以來，每日新增確診人數都破萬，有時甚至超過2萬，隨著疫苗覆蓋率提升，近日確診人數稍有下降。馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天表示，境內新增1萬4954人確診，全國累計209萬7830人確診。

截至18日，馬來西亞累計有2萬3067起死亡案例。

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