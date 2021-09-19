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    緬甸軍政府車隊遭炸彈攻擊 多人死傷

    翁山蘇姬所屬政黨議員和流亡人士等組成的影子政府「全國團結政府」呼籲發動「人民防衛戰」，並敦促平民攻擊軍政府資產。圖為武裝警察在緬甸仰光巡邏。（歐新社）

    翁山蘇姬所屬政黨議員和流亡人士等組成的影子政府「全國團結政府」呼籲發動「人民防衛戰」，並敦促平民攻擊軍政府資產。圖為武裝警察在緬甸仰光巡邏。（歐新社）

    2021/09/19 22:42

    〔中央社〕緬甸軍政府與媒體表示，反政府異議分子對仰光附近的安全部隊發動炸彈攻擊，多人在雙方交火過程中喪生，另有數人受傷。

    軍政府18日發布聲明稱，安全部隊車隊17日行經緬甸商業中心仰光郊區的卡耶鎮（Khayan）時，遭到土製炸彈攻擊。

    聲明指出，「雙方隨即展開交火，1名安全部隊成員受傷」，最後部隊沒收異議分子的槍支和彈藥，另有「一些恐怖分子…（被殺），還有1人受傷」。

    據當地媒體報導，至少有2名異議分子遇害、1人被捕。

    本月稍早，翁山蘇姬所屬政黨議員和流亡人士等組成的影子政府「全國團結政府」（National Unity Government）呼籲發動「人民防衛戰」，並敦促平民攻擊軍政府資產。

    此後，緬甸軍方控制的Mytel電信公司基地台成為各地反政府民眾的攻擊目標。

    薩加因（Sagaing）和馬圭省（Magway）的衝突也越演越烈。當地民眾指控軍方燒毀房屋，導致數千人流離失所。

    緬甸軍方於2月1日推翻民選的翁山蘇姬政府，掀起民主支持者抗議浪潮。維安部隊試圖平息示威、鎮壓異議人士，迄今已造成數以百計的人身亡。

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