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    自爆收匿名獻金控告揭露性侵醜聞媒體 澳洲工業部長請辭下台

    澳洲工業科技部長波特因自爆收受匿名獻金，用來支付與爆料他早年涉嫌性侵未成年女學生的訴訟費用，引爆輿論，19日請辭。（法新社）

    澳洲工業科技部長波特因自爆收受匿名獻金，用來支付與爆料他早年涉嫌性侵未成年女學生的訴訟費用，引爆輿論，19日請辭。（法新社）

    2021/09/19 22:47

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲工業科技部長波特（Christian Porter）3月時被指控早年曾性侵未成年女學生，為此他和揭露醜聞的澳洲廣播公司《ABC》槓上，上週波特透露收受了匿名獻金用來支付與《ABC》的訴訟費用，馬上又讓輿論爆炸。對此，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天宣布「一名近期廣受撻伐的部長級閣員」已辭職，指的就是波特。

    綜合外媒報導，波特曾擔任澳洲檢察總長，今年3月時，他被控於1988年性侵一名16歲女學生，針對此一指控，波特公開否認，不過已造成輿論譁然。14日，波特自爆接受了一個保密信託的資金，用來支付控告當時揭露其性侵醜聞媒體（指《ABC》）誹謗訴訟費用，再次引發網友撻伐，質疑他違反道德規範。

    波特並沒有透露具體收受的金額多少，還稱自己也不知道背後金主究竟是何人，其辦公室發言人則強調沒有使用到任何納稅人的錢。

    對此，澳洲總理莫里森今天表示，為避免於論持續延燒、加身人民對政府的不信任，波特已於19日主動請辭，莫里森接受辭呈，直言在這樣的情況下，波特的決定很正確。莫里森也說，今後波特可能還是會繼續擔任國會議員，但會改到後排座位。至於空下來的工業科技部長職位，將先暫時由眾議員泰勒（Angus Taylor）代理。

    不過，澳洲反對黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）直言，事情不會這麼容易就結束，強調不論是議員或部長級官員，都不應該因為私人法律事務接受匿名金主的錢，要求波特即便卸任，還是要給大家一個清楚的交代。

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