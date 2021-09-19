日本更老了！3640萬人逾65歲 占總人口29.1％居全球之冠

日本總務省今天公布，全日本65歲以上的高齡人口共3640萬人，比去年增加，占總人口比例29.1%，居全球之冠。圖為日本老人拿著啞鈴運動。（歐新社）

2021/09/19 23:05

〔中央社〕明天是日本「敬老節」國定假日，總務省（內政部）今天公布，日本65歲以上的高齡人口比去年增加，共3640萬人，占總人口比例29.1%，居全球之冠。

日本讀賣新聞報導，截至9月15日的推估人口數顯示，日本65歲以上的高齡者比去年增加22萬人，為3640萬人，占總人口比例29.1%，比去年增加0.3個百分點。高齡者人數及占總人口比例雙創新高。此外，工作人口總數當中，高齡者所占的比例也創新高。

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日本高齡者當中，男性1583萬人、女性2057萬人。以年齡層區分，逾70歲者比去年增61萬人，有2852萬人；逾80歲者比去年增46萬人，有1206萬人。

日本推估人口數（截至9月15日）為1億2522萬人，比去年少51萬人。

聯合國的調查顯示，2021年高齡者占總人口的比例以日本居第一，其次是義大利23.6%、葡萄牙23.1%。

日本今年1月公布以勞動力調查為基礎的總務省統計顯示，2020年高齡者就業人數比去年增14萬人，有906萬人，創下1968年後有資料以來的新高人數。高齡者中，就業人數的比例比去年增0.2個百分點，為25.1%。亦即，每4名高齡者就有1人以上在工作。

在15歲以上的就業者總數6676萬人當中，就業的高齡者比例占13.6%，創新高。

日本國立社會保障暨人口問題研究所的推估，逾65歲者占總人口的比例，到了2025年將升至30%。第2次嬰兒潮世代（1971年至1974年出生）年紀到了65歲以上的2040年時，將占總人口的35.3%。

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