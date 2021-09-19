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    泰國軍方政變15週年 民眾上街高喊總理下台

    泰國反政府人士上街抗議。（歐新社）

    泰國反政府人士上街抗議。（歐新社）

    2021/09/19 21:38

    〔中央社〕今天是2006年泰國軍方政變的15週年，前紅衫軍領袖發起街頭抗議，上千輛機車和自用小客車聚集在曼谷市中心，接著繞行市區，民眾高喊不要再有政變並要總理帕拉育下台。

    2006年9月19日，泰國軍方發動政變，當時在紐約參與聯合國大會的總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）被解職，軍方接管行政部門，戴克辛流亡海外。

    但泰國政治持續動盪不安，支持戴克辛的紅衫軍和反對戴克辛的黃衫軍在2006年後的幾年間持續對抗，接著2014年5月軍方又發動政變，推翻當時的總理、戴克辛的妹妹盈拉（Yingluck Shinawatra），時任陸軍司令的帕拉育（Prayut Chan-o-cha）上台掌權，並在2019年的國會大選中當選成為民選總理。

    泰國民眾不滿帕拉育政府在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中的表現，認為政府無法適當控制疫情，從7月下旬開始曼谷街頭不斷有示威抗議。

    前紅衫軍領袖納塔兀（Nattawut Saikuar）選在2006年軍事政變15週年的今天發起街頭抗議，大約上千輛機車和小客車聚集在曼谷市中心的亞速路口（Asok Intersection），準備以車隊遊行曼谷市區，民眾狂按喇叭並高喊要總理帕拉育下台。

    納塔兀對民眾發表演說表示，2014年政變和2006年政變息息相關，今天的抗議要向政府發出一個強烈的訊息：「必須終止政變，帕拉育必須下台。」

    紅衫軍人士頌巴（Sombat Boonngam-anong）說，軍方把政變合理化為解決政治衝突的方式，但實際上政變只是讓更多軍人進入政壇開了大門。

    納塔兀隨後開著一輛計程車，和一輛用紙做的坦克車象徵性對撞，這是為了紀念2006年9月30日計程車司機努彎通（Nuamthong Praiwan）開著一輛塗滿反政變標語的計程車和戰車相撞的事件。

    泰國反政府人士上街抗議，要求軍政府內閣下台，示威者破壞一輛道具戰車象徵對軍方的抗議。（歐新社）

    泰國反政府人士上街抗議，要求軍政府內閣下台，示威者破壞一輛道具戰車象徵對軍方的抗議。（歐新社）

    泰國反政府人士抗議2006軍事政變15周年，有人帶著盾牌、國旗，直到入夜仍不肯散去，遭遇警方設法催淚瓦斯驅離。（法新社）

    泰國反政府人士抗議2006軍事政變15周年，有人帶著盾牌、國旗，直到入夜仍不肯散去，遭遇警方設法催淚瓦斯驅離。（法新社）

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