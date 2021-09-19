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    首座歐盟出資難民營建滿「帶刺鐵絲網」 人權團體批：像座監獄

    由歐盟（EU）出資讓希臘建造的封閉式難民營周圍建滿帶刺的鐵絲網（見圖），有人權團體批評這像一座「監獄」。（美聯社）

    由歐盟（EU）出資讓希臘建造的封閉式難民營周圍建滿帶刺的鐵絲網（見圖），有人權團體批評這像一座「監獄」。（美聯社）

    2021/09/19 22:34

    〔即時新聞／綜合報導〕首座由歐盟（EU）出資讓希臘在薩摩斯島（Samos Island）建造的封閉式難民營於週六（18日）正式啟用。但有鑑於此營地周圍建滿了帶刺的鐵絲網、監視器以及X光掃描儀，人權團體批評這讓它看起來「像一座監獄」。

    根據《德國之聲》報導，希臘建造封閉式的難民營週六在薩摩斯島（Samos Island）正式啟用，這是首座由歐盟出資建造的難民營，此建造動機主要是為了改善庇護者的生活環境。

    據報導，新營地內有運動場、遊戲區、共用廚房以及衛浴設施，居民出入營地都需要掃描指紋和電子徽章。他們被要求只有在早上8點至晚上8點這段時間可以離開營地，在晚上8點前未返回營地的居民將會被處罰。此外，營地周圍建滿了帶刺的鐵絲網、監視器以及X光掃描儀，人權團體批評這讓它看起來「像一座監獄」。

    對此，希臘移民部部長米塔拉奇（Notis Mitarachi）表示，我們必須打造一個兼具現代和安全的環境，新的控制中心能為國際上尋求庇護的人找回失去的尊嚴。但報導指，有大約450個非政府組織與民間團體，希望歐盟和希臘政府不要限制居民在營地內的活動。

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