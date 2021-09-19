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    談日本自民黨總裁選舉 謝長廷：值得台灣思考借鏡

    自民黨總裁選舉起跑，左起為河野太郎、岸田文雄、高巿早苗及野田聖子。（彭博）

    自民黨總裁選舉起跑，左起為河野太郎、岸田文雄、高巿早苗及野田聖子。（彭博）

    2021/09/19 19:40

    〔即時新聞／綜合報導〕日本首相菅義偉宣佈不參選總裁後，自民黨總裁的選舉起跑。對此，我國駐日代表謝長廷今天（29日）分析這場選戰，直言日本候選人按步就班，依據理性、證據、制度推銷政策的風格，有不少值得台灣思考借鏡的地方。

    登記角逐自民黨總裁的4名人選分別為內閣府特命擔當大臣河野太郎、眾議院議員岸田文雄、高巿早苗及野田聖子。謝長廷今天傍晚在臉書發文表示，以上4位候選人年齡、經歷都相差不大，現時因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情關係，候選人主要透過網路或視訊發表政策理念，主要討論點在疫情對策、稅制、未來經濟發展等等；一起上媒體答問時，4人也都沒有激烈的攻擊或針峰相對的火花。

    謝長廷指出，目前日本國內的觀察認為，一面倒向任一位候選人的情形不會發生，4人都很難得票過半，前2名高票者必須再由國會議員的黨員及地方都道府縣代表投票，且議員比重提高，「屆時原來第三四得票的票轉投第一二名的哪位，變成關鍵，傳統派系大老的合縱連橫，將會扮演重要角色。」

    謝長廷表示，「日本國會議員過半數是355席，這一屆自民黨單獨過半佔有382席，就算下屆選舉少掉40至80席，仍可能是最大黨，哪位當選總裁都有可能成為未來首相，對未來政治方向，影響很大。各國都很關心，也都在蒐集、分析，研判各種資訊。我們也關心，但是對外必須保持低調和靜觀，有時在活動場合遇到議員朋友，他們會很坦然的承認他們支持誰或擔任哪位的後援會成員，我們只能笑笑說辛苦了，祝福一切順利等。」

    最後謝長廷直言，「日本的議會政黨政治約有百年歷史，從選舉過程看，台灣比較熱鬧精彩。但按步就班，依據理性、證據、制度推銷政策，爭取國民支持的風格，也有不少值得台灣思考借鏡的地方。」

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