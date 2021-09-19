習主席不開心！民宿神還原小熊維尼樹屋 20日起開放預訂

迪士尼與民宿平台Airbnb攜手合作，還原小熊維尼樹屋「Bearbnb」，讓遊客親身體驗小熊維尼的森林生活。（圖翻攝自Airbnb網站）

2021/09/19 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕經典迪士尼卡通「小熊維尼」（Winnie the Pooh），因其可愛的外型與憨厚的個性，成為家喻戶曉的卡通角色，近年又因為其身材外形被指酷似中國國家主席習近平，在中國意外成了敏感字眼，再次讓小熊維尼這個角色受到熱議。而今年正好是小熊維尼故事出版95週年，迪士尼與民宿平台Airbnb攜手合作，還原小熊維尼樹屋「Bearbnb」，讓遊客親身體驗小熊維尼的森林生活。

根據《CNN》報導，今年是小熊維尼故事出版95週年，迪士尼與Airbnb合作，請來繪製小熊維尼30年的插畫家雷蒙德（Kim Raymond）來設計Bearbnb樹屋外觀、擺設，地址選在英國東薩塞克斯的一座森林中，據悉該處是作者米恩（A. A. Milne）的靈感取材地；於現實生活中重現該作品第一位插畫家雪帕（E.H. Shepard）的經典小熊維尼風格，從房間壁紙、傢俱、庭園餐桌，連門口的「Mr. Sanders」門牌等細節都堪稱神還原！

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雷蒙德表示，設計Bearbnb絕對是一次特別的體驗，除了有幸能將小熊維尼的魅力活靈活現的呈現在粉絲眼前，同時也是對過去的原作致敬。

Airbnb介紹指出，Bearbnb可供4人入住，每晚要價130美元（約新台幣3600元），並提供以蜂蜜為靈感的餐點來讓房客做選擇。比較遺憾的是，Bearbnb是限定款，僅限本月24、25日開放入住，明起（20日）開放預約，且只有英國公民有資格預定。

迪士尼與民宿平台Airbnb攜手合作，還原小熊維尼樹屋「Bearbnb」，讓遊客親身體驗小熊維尼的森林生活。（圖翻攝自Airbnb網站）

迪士尼與民宿平台Airbnb攜手合作，還原小熊維尼樹屋「Bearbnb」，讓遊客親身體驗小熊維尼的森林生活。（圖翻攝自Airbnb網站）

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