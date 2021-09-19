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    怎麼選都自己人！ 香港選委會選364席 412名候選人全建制派

    香港19日舉行選委會選舉，警方派出6000人戒備，與總選民人數不相上下。（彭博）

    香港19日舉行選委會選舉，警方派出6000人戒備，與總選民人數不相上下。（彭博）

    2021/09/19 16:15

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國全國人民代表大會（人大）常委會3月通過香港選舉制度改革法案後，負責提名及選舉特首和立法會議員的香港選舉委員會19日舉行選舉。《立場新聞》和《法國國際廣播電台》報導，經北京整頓後的選舉「面目全非」，不僅絕大多數席次自然當選，即使須經選舉選出的候選人也幾乎全由建制派包攬，且維護秩序的警員人數竟與選民不相上下。

    據報導，2016年香港選委會委員選舉的合格選民人數近25萬人，今年大減至不到8000人；在總數1500名委員中，有325人為當然委員，指定團體席位208人，毋須競爭而自動當選則有603人，亦即約75％席位已牢牢掌握在建制派手中。至於剩下的364席則經由選舉產生，但412名競爭者中也幾乎全是建制派，非建制派僅2人，且已被取消資格（DQ）。

    相較之下，上屆選舉的委員總數為1200人，當然委員和自動當選者僅401人，有733席經選舉產生，且非建制派候選人超過372人。

    為了確保此次被視為「愛國者治港」重要一步的選舉得以順利舉行，負責港澳事務的中國國務院副總理韓正18日專程南下深圳坐鎮，向香港特首林鄭月娥重申必須辦好選舉。香港警方則派出5000至6000名警務人員在投票站和高危險地段巡邏，導致出現警察多於選民的情況。

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