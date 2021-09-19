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    逆齡為2024鋪路？龐皮歐「整容式」瘦身全新亮相

    龐皮歐日前與前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）合影，可以明顯看出龐皮歐變瘦有成，而且憶神采奕奕。（圖取自推特@GOPRedistrict）

    龐皮歐日前與前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）合影，可以明顯看出龐皮歐變瘦有成，而且憶神采奕奕。（圖取自推特@GOPRedistrict）

    2021/09/19 14:29

    〔編譯陳成良／綜合報導〕最近瘦身成功的人不少，除了北韓最高領導人金正日外，在美國最受矚目的就是數前總統川普和前國務卿龐皮歐，最近曝光的照片顯示川普減重有成，連皮膚都變好了，而龐皮歐日前接受《福斯新聞》主持人漢尼提（Sean Hannity） 連線訪問，結果大家似乎沒人在乎他說了什麼，所有人的關注點都在龐皮歐麼瘦了這麼多！

    美國共和黨賓州參議員候選人帕內爾（Sean Parnell）於9月2日早上在社群平台上貼出一張和川普的合照，本看似稀鬆平常的一張「力挺合影」，卻讓許多網友熱議川普「年輕超多」，支持者認為他卸任後休閒時間變長，減重有成，連皮膚都變好了，看起來更快樂、更健康、也更苗條

    比起川普，57歲的龐皮歐瘦得更令人吃驚，簡直如同整了容一般。

    親中華文網媒《多維網》分析，卸任後，龐皮歐頻繁亮相媒體並發表見解，另外再加上減肥成功，其志不在小。

    文中稱，龐皮歐曾經位居國務卿，這已經是美國政府中前5名的職位，所以計劃捲土重來的他，對於區區衆議員的職位不會感興趣。這就存在兩種可能性，而且每一種都顯得野心勃勃：一是回到堪薩斯州競選參議員，這種可能性不小：另外一種則更具野心，那就是爲總統競選做好準備，所以這次的「改頭換面」對於他來說是一個全新開始。

    龐皮歐以前頗具「份量」，而且有「雙下巴」。（法新社資料照）

    龐皮歐以前頗具「份量」，而且有「雙下巴」。（法新社資料照）

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