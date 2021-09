逆齡為2024鋪路？龐皮歐「整容式」瘦身全新亮相

2021/09/19 14:29

〔編譯陳成良/綜合報導〕最近瘦身成功的人不少,除了北韓最高領導人金正日外,在美國最受矚目的就是數前總統川普和前國務卿龐皮歐,最近曝光的照片顯示川普減重有成,連皮膚都變好了,而龐皮歐日前接受《福斯新聞》主持人漢尼提(Sean Hannity) 連線訪問,結果大家似乎沒人在乎他說了什麼,所有人的關注點都在龐皮歐麼瘦了這麼多!

美國共和黨賓州參議員候選人帕內爾(Sean Parnell)於9月2日早上在社群平台上貼出一張和川普的合照,本看似稀鬆平常的一張「力挺合影」,卻讓許多網友熱議川普「年輕超多」,支持者認為他卸任後休閒時間變長,減重有成,連皮膚都變好了,看起來更快樂、更健康、也更苗條

請繼續往下閱讀...

比起川普,57歲的龐皮歐瘦得更令人吃驚,簡直如同整了容一般。

親中華文網媒《多維網》分析,卸任後,龐皮歐頻繁亮相媒體並發表見解,另外再加上減肥成功,其志不在小。

文中稱,龐皮歐曾經位居國務卿,這已經是美國政府中前5名的職位,所以計劃捲土重來的他,對於區區衆議員的職位不會感興趣。這就存在兩種可能性,而且每一種都顯得野心勃勃:一是回到堪薩斯州競選參議員,這種可能性不小:另外一種則更具野心,那就是爲總統競選做好準備,所以這次的「改頭換面」對於他來說是一個全新開始。

When the Biden Administration says “leverage,” it is a code word for American money going to these butchers. Biden is signaling to the world he is willing to buy these Americans back. It didn’t have to be the case. pic.twitter.com/dFIPFQbH1t